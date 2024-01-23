Виды и комфорт. Восемь маршрутов поездов в Европе, которые запустят в этом году

Путешествия на поездах в Европе становятся все популярнее. Такие поездки ассоциируются с комфортом, экологичностью и впечатлениями от видов за окном.
В 2024 году появятся новые маршруты по железной дороге, которые соединят разные страны, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на traveloffpath.com.
Благодаря новому маршруту поездки между французскими и испанскими городами теперь более комфортные и быстрые, чем когда-либо. Скоростной поезд между Парижем и Барселоной домчит пассажиров за меньше 7 часов.
Хотя в Испании одна из лучших железнодорожных сетей в мире, новый маршрут будет обслуживать итальянская государственная железная дорога FS Italiane.
Возможность посетить по железной дороге оба популярных города может заинтересовать немало туристов, путешествующих по Европе.
Фото: Поезда FS Italiane во Франции (instagram.com/fsitaliane)
Железнодорожный маршрут между Брюсселем, Амстердамом и Берлином компании European Sleeper уже действует. Но с 25 марта его продолжат и ночные поезда будут ходить до Праги.
Время в пути от Брюсселя в Прагу будет занимать около 15 часов, за это время можно хорошо выспаться ночью.
Поезд будет курсировать три раза в неделю. Маршрут охватывает станции в Антверпене, Роттердаме, Амстердаме, Берлине и Дрездене.
Фото: Железнодорожный вокзал в Праге (pixabay.com)
Новый маршрут TUI Ski Express – это еженедельное прямое сообщение из Амстердама в австрийские Альпы. Пассажиры бесплатно привозят свой багаж, хорошо высыпаются ночью, а по утрам наслаждаются завтраком, глядя на заснеженные горы через панорамные окна.
Поезд будет отправляться из Амстердама в 17:30 в пятницу, останавливаться в Утрехте, Кельне и Франкфурте, а затем прибывать в австрийские Альпы. Можно выбрать один из двух регионов в качестве конечной точки путешествия: Тироль или Зальцбургскую землю.
Этот маршрут стоит поездки хотя бы ради снежных пейзажей.
Фото: Ночной поезд на лыжный курорт (tuigroup.com)
Между Брюсселем и Амстердамом есть варианты поездок поездом, но в декабре 2024 года железнодорожные линии NS и SNCB запустят обновленные прямые скоростные маршруты между двумя городами.
Количество рейсов на этом маршруте также удвоится, что на руку тем, кто планирует посетить два города за одну поездку.
Брюссель является популярным центром новых европейских железнодорожных сообщений в 2024 году.
Ночной поезд OBB будет делать несколько остановок в Германии, включая Галле, Эрфурт, Кельн и Аахен.
Этот поезд будет курсировать три дня в неделю и станет полезным вариантом для туристов, надеющихся исследовать Европу.
Важный маршрут соединил Бельгию с Германией и Нидерландами с декабря 2023 года. Поезд будет проходить через Льеж и Аахен, большие узлы скоростных поездов. Это означает большой выбор вариантов с пересадкой для тех, кто путешествует по Европе.
В то же время, бельгийский город Льеж и нидерландский Маастрихт – красивые и популярные туристические локации, которые стоит увидеть во время путешествий.
Фото: Поезд среди заснеженных гор (pixabay.com)
Железнодорожный маршрут с увлекательными видами запустят в декабре 2024 года.
Поезд компании Ouigo будет отправляться из Парижа и прибывать во французский город Бур-Сен-Морис в популярном лыжном регионе Les Arcs во Франции.
Путешествие по французским Альпам уже обещает невероятные впечатления от пейзажей, а в пункте назначения пассажиров ждут одни из лучших лыжных трасс.
Новый ночной экспресс поезд между Римом и Кортина-д'Ампеццо будет эксплуатироваться итальянской государственной железной дорогой (FS Italiene).
Кортина-д'Ампеццо – это роскошный лыжный курорт в Итальянских Альпах. Добраться до него станет удобнее. Путешествие в этом ночном поезде продлится 10 часов, а отправление каждую пятницу вечера. Это отличный вариант для тех, кто хочет покататься на лыжах во время поездки в Италию.
Это будет комфортная поездка на поезде с купе, в которых может быть как одно, так и шесть спальных мест. Также на борту есть вагон-ресторан и бар.
Напомним, мы писали о самых удобных железнодорожных маршрутах по Европе. Планировать путешествия можно на ночных поездах между разными странами.
Также между Берлином и Парижем запустили первый за последние 9 лет ночной поезд. Открытие рейса сопровождалось церемониальным отъездом в Берлине, где присутствовали министры транспорта Германии, Бельгии, Франции и Австрии.