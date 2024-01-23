Виды и комфорт. Восемь маршрутов поездов в Европе, которые запустят в этом году

Путешествия на поездах в Европе становятся все популярнее. Такие поездки ассоциируются с комфортом, экологичностью и впечатлениями от видов за окном.

В 2024 году появятся новые маршруты по железной дороге, которые соединят разные страны, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на traveloffpath.com.

Из Парижа в Мадрид – за 7 часов

Благодаря новому маршруту поездки между французскими и испанскими городами теперь более комфортные и быстрые, чем когда-либо. Скоростной поезд между Парижем и Барселоной домчит пассажиров за меньше 7 часов.

Хотя в Испании одна из лучших железнодорожных сетей в мире, новый маршрут будет обслуживать итальянская государственная железная дорога FS Italiane.

Возможность посетить по железной дороге оба популярных города может заинтересовать немало туристов, путешествующих по Европе.

Фото: Поезда FS Italiane во Франции (instagram.com/fsitaliane)

Маршрут из Брюсселя продолжат до Праги

Железнодорожный маршрут между Брюсселем, Амстердамом и Берлином компании European Sleeper уже действует. Но с 25 марта его продолжат и ночные поезда будут ходить до Праги.

Время в пути от Брюсселя в Прагу будет занимать около 15 часов, за это время можно хорошо выспаться ночью.

Поезд будет курсировать три раза в неделю. Маршрут охватывает станции в Антверпене, Роттердаме, Амстердаме, Берлине и Дрездене.

Фото: Железнодорожный вокзал в Праге (pixabay.com)

Из Амстердама в Австрию для горнолыжного отдыха

Новый маршрут TUI Ski Express – это еженедельное прямое сообщение из Амстердама в австрийские Альпы. Пассажиры бесплатно привозят свой багаж, хорошо высыпаются ночью, а по утрам наслаждаются завтраком, глядя на заснеженные горы через панорамные окна.

Поезд будет отправляться из Амстердама в 17:30 в пятницу, останавливаться в Утрехте, Кельне и Франкфурте, а затем прибывать в австрийские Альпы. Можно выбрать один из двух регионов в качестве конечной точки путешествия: Тироль или Зальцбургскую землю.

Этот маршрут стоит поездки хотя бы ради снежных пейзажей.

Фото: Ночной поезд на лыжный курорт (tuigroup.com)

Из Брюсселя в Амстердам – обновленные скоростные маршруты

Между Брюсселем и Амстердамом есть варианты поездок поездом, но в декабре 2024 года железнодорожные линии NS и SNCB запустят обновленные прямые скоростные маршруты между двумя городами.

Количество рейсов на этом маршруте также удвоится, что на руку тем, кто планирует посетить два города за одну поездку.

Из Берлина в Брюссель – еще один ночной маршрут

Брюссель является популярным центром новых европейских железнодорожных сообщений в 2024 году.

Ночной поезд OBB будет делать несколько остановок в Германии, включая Галле, Эрфурт, Кельн и Аахен.

Этот поезд будет курсировать три дня в неделю и станет полезным вариантом для туристов, надеющихся исследовать Европу.

Из Льежа в Маастрихт – через три страны

Важный маршрут соединил Бельгию с Германией и Нидерландами с декабря 2023 года. Поезд будет проходить через Льеж и Аахен, большие узлы скоростных поездов. Это означает большой выбор вариантов с пересадкой для тех, кто путешествует по Европе.

В то же время, бельгийский город Льеж и нидерландский Маастрихт – красивые и популярные туристические локации, которые стоит увидеть во время путешествий.

Фото: Поезд среди заснеженных гор (pixabay.com)

Из Парижа в Бур-Сен-Морис – для любителей гор

Железнодорожный маршрут с увлекательными видами запустят в декабре 2024 года.

Поезд компании Ouigo будет отправляться из Парижа и прибывать во французский город Бур-Сен-Морис в популярном лыжном регионе Les Arcs во Франции.

Путешествие по французским Альпам уже обещает невероятные впечатления от пейзажей, а в пункте назначения пассажиров ждут одни из лучших лыжных трасс.

Поезд Рим – Кортина-д'Ампеццо также довезет в горы

Новый ночной экспресс поезд между Римом и Кортина-д'Ампеццо будет эксплуатироваться итальянской государственной железной дорогой (FS Italiene).

Кортина-д'Ампеццо – это роскошный лыжный курорт в Итальянских Альпах. Добраться до него станет удобнее. Путешествие в этом ночном поезде продлится 10 часов, а отправление каждую пятницу вечера. Это отличный вариант для тех, кто хочет покататься на лыжах во время поездки в Италию.

Это будет комфортная поездка на поезде с купе, в которых может быть как одно, так и шесть спальных мест. Также на борту есть вагон-ресторан и бар.

Напомним, мы писали о самых удобных железнодорожных маршрутах по Европе. Планировать путешествия можно на ночных поездах между разными странами.

Также между Берлином и Парижем запустили первый за последние 9 лет ночной поезд. Открытие рейса сопровождалось церемониальным отъездом в Берлине, где присутствовали министры транспорта Германии, Бельгии, Франции и Австрии.