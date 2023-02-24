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На средства ЕС. Еще один польский город построит квартиры для украинцев

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польские города решают жилищную проблему украинских беженцев, превращая муниципальные помещения в жилые квартиры. На такой проект город Руда Сленска получит 1 млн евро.

За эти средства оборудуют 28 социальных квартир для украинцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Yavp.pl.

Отмечается, что город Руда Сленска в Силезском воеводстве, получит из фондов ЕС 5 млн злотых для превращения пустующих помещений в качественное жилье.

Власти планируют подготовить 28 социальных квартир, которые будут предназначены для проживания беженцев из Украины. Для этого проведут капитальный ремонт 26 жилых помещений, которые сейчас находятся в непригодном состоянии, и перестроят еще 3 нежилых помещения.

В зданиях заменят трубы, окна и двери, оштукатурят стены, установят сантехнику и электроплиты.

Работы будут выполнять поэтапно – сначала подготовят 10 квартир. Когда война закончится и украинцы смогут вернуться домой, социальное жилье будут сдавать в аренду по умеренной цене местным жителям.

Фото: Архитектура города Руда Сленска (wikimedia.org/PetrusSilesius)

За год город с населением более 100 тысяч жителей принял несколько тысяч украинских беженцев. Город подготовил и оборудовал 9 пунктов для их размещения. Во втором полугодии 2022 5 муниципальных помещений оборудовали для временного пребывания беженцев, которые захотели остаться жить в городе. В настоящее время в таких коллективных центрах находятся более 80 человек.

Ранее о подготовке 14 квартир для украинских беженцев сообщали городские власти Кельце. Также в городе Замостье Люблинского воеводства планировалось создать центр временного пребывания для беженцев на 10 полноценных квартир. В Опольском воеводстве также готовят 49 помещений для беженцев Украины.

Напомним, мы писали, какие земли Германии принимают украинцев в конце февраля.

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Польшажилье для переселенцев