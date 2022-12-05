Кому из мужчин разрешают выезжать за границу во время войны: правила и советы

Во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам запрещается выезд за границу. Но в этих нормах есть немало исключений. Например, позволяют выезжать мужчинам, у которых есть троих детей. Также – тем, кто едет в командировку на спортивные соревнования, культурные мероприятия и водителям, которые везут важный для Украины гуманитарный груз.

О том, кому из мужчин разрешен выезд за границу сейчас, будут ли нести ответственность по возвращению выехавшие из Украины до введения запрета и что делать, если вам отказывают в выезде – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Каким категориям мужчин позволяют выезжать за границу во время войны

Список категорий мужчин, которым сейчас позволяют выезд за границу, достаточно широкий. Выезжать могут деятели культуры, водители для перевозки груза, граждан и гуманитарной помощи. Также – те, кто сопровождает родственников с инвалидностью.

Обратите внимание. Полный список документов, необходимых для выезда за границу каждой из категорий мужчин, следует проверять на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины. Мы же кратко приведем основные категории мужчин, которым разрешают пересечение границы.

Фото: Кто из мужчин может выезжать за границу во время действия военного положения (rada.gov.ua)

Лица с инвалидностью. При себе нужно иметь удостоверение, подтверждающее такой статус. Выезжать также могут те, кто имеет жену с инвалидностью и сопровождает ее для выезда за пределы Украины. Нужны документы, подтверждающие родственные связи и инвалидность.

Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их для выезда за пределы Украины. Те, кто осуществляет постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождает их для выезда за пределы Украины.

Родители, опекуны, попечители, приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Также – родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы. Могут выезжать также лица, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву военную службу во время мобилизации.

Разрешен выезд тем, кому нужен постоянный уход. Могут выезжать и опекуны лиц с инвалидностью.

Фото: Пересечение границы Украины (facebook.com/border.gov.md)

Волонтеры и работники транспорта. Водители, перевозящие медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи. Водители транспортных средств компаний, занимающихся международными перевозками грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Выезд также разрешается работникам предприятий железнодорожного транспорта. Для этого необходимо решение управления Мининфраструктуры или решение областных, Киевской городской военной администраций.

Выезд за границу разрешен для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов. Может выезжать также авиационный персонал – в командировку или на обучение.

Выезжать за границу могут спортсмены, которых включили в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским и другим видам спорта. Также могут выезжать тренеры спортивных клубов и специалисты смежных специальностей.

Научные и научно-педагогические работники могут выезжать, если будут иметь при себе военно-учетные документы с записью об отсрочке от призыва и документы, подтверждающие цель выезда (например, это может быть командировочный приказ за границу). Деятели культуры должны получить и иметь разрешение на выезд от Минкульта, приглашение от организаторов мероприятия.

Другие категории мужчин, которым разрешают выезд за границу:

Родитель/опекун или смотритель ребенка, которому еще нет 16 лет – при условии согласия второго родителя. В документах нужно указать страну, куда вы едете с ребенком. Также – промежуток времени, в течение которого вы планируете находиться за границей.

при условии согласия второго родителя. В документах нужно указать страну, куда вы едете с ребенком. Также – промежуток времени, в течение которого вы планируете находиться за границей. Мужчина, сопровождающий детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и при этом не достигших 18-летнего возраста.

и при этом не достигших 18-летнего возраста. Мужчины, на содержании которых находятся трое или более детей.

Фото: Перед выездом за границу нужно собрать все необходимые документы (Getty Images)

Какие документы нужны для выезда за границу мужчинам

Перед выездом важно собрать полный перечень документов, подтверждающих то, к какой категории вы принадлежите. Основной перечень документов для всех граждан, планирующих пересечение государственной границы, таков:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины (при наличии);

служебный паспорт Украины (при наличии);

удостоверение личности моряка (при наличии);

удостоверение члена экипажа (при наличии);

удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право на въезд в Украину).

На период действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены пересечение государственной границы может осуществляться гражданами Украины на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен, поясняет юрист юридической компании "ВОЛХВ" Роман Голуб.

Примечание: В предусмотренных международными договорами Украины случаях вместо документов, указанных в части первой настоящей статьи, для выезда из Украины и въезда в Украину могут использоваться другие документы.

Нормативно-правовая база: Постановление КМУ от 27 января 1995 г. № 57, с изменениями "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Будут ли нести ответственность те, кто выехал до запрета

Немало мужчин уехало за границу в первые дни войны, когда запреты на выезд еще не ввели. Будут ли они нести какую-либо ответственность, когда будут возвращаться домой?

Фото: Если вы уехали еще до введения запрета и не нарушали закон, вас не будут наказывать при возвращении домой (Getty Images)

"Законодательство Украины предусматривает применение обратного действия закона об уголовной ответственности во времени, только в сторону смягчения для обвиняемого (ст. 5 УК Украины). Это также соотносится с принципом "Nulla poena sine lege" – нет наказания без закона, который его предусматривает", – объясняет Роман Голуб.

Наступление административной или уголовной ответственности для тех, кто планирует вернуться из-за границы, может наступить в случае наличия состава правонарушения или проступка с целью или при пересечении границы, поясняет юрист. К примеру, если для выезда за границу были поданы поддельные документы, мужчина предоставил заведомо ложные сведения или нарушил правила пересечения границы, предусмотренные законом.

Проще говоря, наказывать при возвращении домой в Украину не будут, если вы выехали на законных основаниях и ничего не нарушали.

Что делать, если вам отказали в выезде за границу

Иногда на пунктах пропуска не выпускают тех, кто хочет уехать. В Государственной пограничной службе объясняют это тем, что нередко некоторые мужчины пытаются уехать по поддельным документам или сообщают ложные причины выезда. Например, были случаи, когда мужчины хотели выдать себя за студентов иностранных университетов – в период, когда студентам зарубежных ВУЗов еще разрешали выезжать за границу.

Государственная пограничная служба является правоохранительным органом специального назначения. То есть, решения, действия или бездействие субъектов властных полномочий предусматривают возможность обжалования при наличии достаточных правовых оснований, говорит юрист Роман Голуб.

Фото: Отказ в выезде за границу можно оспорить (facebook.com/DPSUkraine)

"Во многом это зависит от наличия документов, которые позволят подтвердить право лиц на пересечение границы. Отказ в пропуске через государственную границу при выезде из Украины оформляется в двух экземплярах, в соответствии с требованиями ст. 14 О пограничном контроле. В случае отказа в принятии решения, должностными лицами составляется соответствующий акт. Наличие оформленного отказа позволяет обжаловать в административном порядке и/или в порядке административного судопроизводства", – объясняет юрист ЮК "Волхв".

По словам специалиста, обжалование может предусматривать два варианта действий:

1. Представление жалобы в административном порядке, согласно ЗУ "Об обращениях граждан", в вышестоящий орган Государственной пограничной службы. Представить ее можно в течение одного месяца с момента выдачи отказа.

Жалобу подают в письменной форме, указав ваши данные, способы связи, пункт, в котором был получен отказ, основания, последствия нарушения ваших прав и приложения, подтверждающие ваше право на пересечение границы. Максимальный срок рассмотрения жалобы – 45 дней.

2. Обжалование в порядке административного судопроизводства.

Проводится в форме подачи административного иска на решение, действия или бездействие субъекта властных полномочий в порядке, определенном ст. 160 КАС Украины. Иск подлежит рассмотрению административным судом по местонахождению истца или ответчика.

К жалобе нужно приложить доказательства, подтверждающие право пересечения границы во время действия военного положения, копию отказа в предоставлении разрешения на пересечение государственной границы и квитанцию об уплате судебного сбора, отмечает Роман Голуб.

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