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Где украинцы больше всего отдыхали в Украине летом: самые популярные локации

Пятница 15 сентября 2023 08:30
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Где украинцы больше всего отдыхали в Украине летом: самые популярные локации Фото: Отдых в Карпатах (unsplash.com/irina-karaushu)
Автор: Ольга Маджумдар

Интерес украинцев к путешествиям по Украине восстанавливается и растет несмотря на войну. Люди путешествуют семьями с детьми в безопасные регионы.

Какие локации страны были самыми популярными среди украинцев летом 2023 года, TRAVEL РБК-Украина рассказали в компании "Join UP!".

Какие места украинцы больше всего выбирали для отдыха с детьми

Летний отдых в Украине попадает в топ-10 популярнейших летних направлений туроператора второй год подряд. На первых местах этого рейтинга – Турция, Египет и Черногория. Это свидетельствует о том, что рост интереса к путешествиям по Украине является долгосрочной тенденцией.

Самые популярные локации страны, которые украинцы выбирали для летнего отдыха – в западных регионах. В топ-5 локаций попали:

  1. Буковель;
  2. Трускавец;
  3. курорты Закарпатья;
  4. Львов и окрестные места отдыха;
  5. Яремче.

А на 7 месте остается городской туризм в Одессе.

Где украинцы больше всего отдыхали в Украине летом: самые популярные локацииФото: Отель в Ивано-Франковской области (facebook.com/korunaua)

"Отдых в Украине чаще выбирают семьи с детьми. Люди едут преимущественно на 5-7 дней в западные области Украины. Среди популярных запросов: наличие бассейна и возможность взять с собой домашних питомцев", – рассказывает региональный директор Join UP! Антон Савченко.

Он добавляет, что отдельной категорией остается санаторный туризм с лечебными процедурами. Альтернатива такому отдыху за границей – гораздо дороже, чем в Украине, даже с учетом регулярного роста цен на отечественных лечебных курортах.

Где украинцы больше всего отдыхали в Украине летом: самые популярные локацииФото: Лечебный отдых в Закарпатье (pixabay.com)

Сколько украинцы тратили на отдых летом

Отдых и путешествия по Украине ежегодно дорожают. Среди причин – повышение стоимости коммунальных услуг, продуктов.

Этим летом отдых в 4* отеле в Карпатах на двоих стоил от 4500 грн/сутки (в номере "полулюкс" с завтраками). В прошлом году такой же отдых был примерно на треть дешевле – 3200 грн/сутки.

В Трускавце сутки с трехразовым питанием на двоих обходились в 2910 грн (номер-стандарт). В прошлом году – 2420 грн.

В Закарпатье в санатории 3* с трехразовым питанием и базовым лечением для двоих нужно было заплатить в среднем 1600 грн в сутки. Прошлым летом – 1380 грн.

Ощутимо подорожал и детский отдых в летних лагерях. Этим летом родителям нужно было заплатить в среднем 24 700 грн за 13 суток пребывания ребенка в летнем лагере с пятиразовым питанием уровня 4*. В прошлом году такой же отдых обходился в 21164 грн.

Средняя стоимость 7-дневного автобусного тура в Карпаты для двоих с завтраками в отеле в 2023 году была 21742 грн, в прошлом году – 14056 грн.

Напомним, мы рассказывали, как украинцы выбирают места для путешествий по стране.

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Львов Туризм Карпаты Буковель
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