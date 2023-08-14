Какие земли Германии продолжают принимать украинских беженцев: пять регионов

В Германии продолжает расти количество украинских беженцев. В июне убежище в этой стране получили более 20 тысяч человек.

Из-за большого потока людей в большинстве регионов не осталось свободного социального жилья. Какие земли Германии принимают украинцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на uahelp.wiki.

Каждая земля устанавливает свои правила распределения беженцев по городам и регионам внутри земли. Большие города давно переполнены и не принимают украинцев, которые ищут убежища, объясняют на странице международной команды волонтеров.

По последним данным, украинцы могут ехать в такие земли:

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg);

Гессен (Hessen);

Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz);

Саксония (Sachsen);

Тюрингия (Thüringen).

Список земель, которые принимают украинских беженцев, может меняться каждый день. Между федеральными землями существует соглашение о квотах приема беженцев. Земли, перевыполняющие свою квоту, могут временно "закрываться".

Людей, прибывающих в лагеря в не принимающих землях, перенаправляют в принимающие земли.

"Сейчас все квоты на грани, поэтому статус "земля принимает/не принимает" может меняться несколько раз в течение дня, ни на что нельзя рассчитывать. Вам следует ехать в лагерь, где вас накормят, обогреют, дадут отдохнуть или переночевать и направят туда, где в этот момент готовы вас принять", – обращают внимание на странице проекта.

Наибольшие пункты первоначального приема – в Ганновере Messhalle или Берлине Tegel. Там также выдают бесплатный билет на поезд в следующий пункт назначения.

Список лагерей, где принимают украинских беженцев, и особенности размещения можно изучить по ссылке.

Напомним, мы писали, в каких странах ЕС растет количество украинских беженцев.

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