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Как беженцам получить разрешение на смену места жительства в Германии: условия

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Вторник 21 февраля 2023 13:59
Как беженцам получить разрешение на смену места жительства в Германии: условия Фото: Украинцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, которые получили в Германии временную защиту, обязаны жить в населенном пункте, куда их распределили. Но сменить место жительства все же можно.

В каких случаях можно переехать в другой город, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Telegram-канал "Германия/Украина/Беженцы".

Беженцы в Германии могут свободно передвигаться, но не могут самостоятельно выбирать место жительства в стране. Это правило призвано обеспечить равномерное распределение людей по регионам Германии.

"Беженцы из Украины, получившие разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis) согласно §24 Закона о пребывании, также получают и так называемую "Wohnsitzauflage". Она обязывает проживать в том месте, куда распределили, на протяжении 3 лет с момента получения разрешения на пребывание", – объясняют украинцам.

В ряде случаев можно запросить отмену "прописки", если беженец:

  • устроился на работу, на которой будет трудиться не менее 15 часов в неделю и оплачивать взносы в фонд социального страхования;
  • начинает осваивать новую специальность (Ausbildung);
  • поступил в университет;
  • посещает интеграционные курсы;
  • посещает профессиональные языковые курсы или курсы повышения квалификации, которые длятся не менее 3 месяцев и должны привести к признанию специальности.

"Не обязательно, чтобы эти пункты касались именно вас. Достаточно будет, если под вышеперечисленное попадают ваш супруг/гражданский партнер, ваша супруга/гражданская партнерша или ваши несовершеннолетние и не состоящие в браке дети, с которыми вы проживаете", – советуют на канале.

Как беженцам получить разрешение на смену места жительства в Германии: условияФото: Украинцы в лагере для беженцев в Берлине (gettyimages.com)

Чтобы отменить обязанность проживать в определенном месте (Wohnsitzauflage), необходимо обратиться с запросом в местное ведомство по делам иностранцев (Ausländerbehörde).

Согласие необходимо будет получить также от ведомства того города/населенного пункта, в который беженец собираетсяь переехать.

Напомним, мы писали, что эвакуацию в Германию продлили еще на месяц.

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