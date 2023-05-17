Какие продукты и товары можно ввозить из Украины в Польшу: актуальные правила

Половина всех заграничных поездок украинцев проходят через границу Польши. Большинство людей что-то везут с собой из Украины – от продуктов до лекарств.
Что можно провозить с собой в Польшу, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт granica.gov.pl.
Большинство бежавших от войны в странах Европы чувствуют дефицит некоторых продуктов, к которым привыкли в Украине: сало, мясные изделия, домашняя консервация.
В соцсетях украинцы делятся опытом, какие продукты им удавалось провезти. Во время проверок часто изымают сало и мясные продукты, в то время как консервацию обычно не трогают.
Как объясняют пользователи, разрешат провезти продукты или заставят выбросить, часто зависит от смены пограничников, производящих осмотр багажа. В связи с войной поляки часто закрывают глаза на провоз продуктов для личных нужд.
Между тем, согласно официальным таможенным правилам, в Польшу запрещено провозить без ветеринарного контроля:
Такие продукты следует оставить в специальных контейнерах на границе.
Разрешается провозить:
Разрешается по 5 кг овощей и фруктов, до 2 кг меда. Кофе – всего 0,5 кг.
Везти с собой алкоголь или сигареты может только лицо, которому исполнилось 17 лет. Разрешается иметь с собой:
Разрешается везти с собой столько алкоголя:
Частный автомобиль или автобус могут иметь до 200 л горючего в баке. В переносной емкости можно везти до 10 л горючего.
Лекарство можно везти только для собственных нужд – до 5 упаковок. Запрещается везти психотропные и наркотические средства.
Денег можно везти до 10 тысяч евро или соответствующую сумму в другой валюте. При этом товаров на подарок (упакованных) или покупок – на сумму до 300 евро.
Разрешается по 1 единице гаджетов: смартфон, ноутбук, планшет.
Поскольку Польша соблюдает общие нормы, действующие в ЕС, эти же правила применяются на границах других стран Евросоюза.
Напомним, мы писали, какие вещи запрещено везти из Украины за границу.
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