Какие продукты и товары можно ввозить из Украины в Польшу: актуальные правила

Половина всех заграничных поездок украинцев проходят через границу Польши. Большинство людей что-то везут с собой из Украины – от продуктов до лекарств.

Что можно провозить с собой в Польшу, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт granica.gov.pl.

Какие продукты можно везти в Польшу

Большинство бежавших от войны в странах Европы чувствуют дефицит некоторых продуктов, к которым привыкли в Украине: сало, мясные изделия, домашняя консервация.

В соцсетях украинцы делятся опытом, какие продукты им удавалось провезти. Во время проверок часто изымают сало и мясные продукты, в то время как консервацию обычно не трогают.

Как объясняют пользователи, разрешат провезти продукты или заставят выбросить, часто зависит от смены пограничников, производящих осмотр багажа. В связи с войной поляки часто закрывают глаза на провоз продуктов для личных нужд.

Между тем, согласно официальным таможенным правилам, в Польшу запрещено провозить без ветеринарного контроля:

мясные продукты и субпродукты;

молочные продукты, включая кондитерские изделия с ними.

Такие продукты следует оставить в специальных контейнерах на границе.

Разрешается провозить:

сухое молоко и детское и специальное питание по медицинским показаниям в закрытой упаковке – 2 кг;

свежую (мороженую) или приготовленную рыбу – 20 кг;

корма для животных по медицинским показаниям, упакованные в специальную упаковку – 2 кг.

Разрешается по 5 кг овощей и фруктов, до 2 кг меда. Кофе – всего 0,5 кг.

Фото: Продукты, которые запрещено везти в Польшу (lublin.uw.gov.pl)

Сколько можно брать с собой алкоголя и сигарет

Везти с собой алкоголь или сигареты может только лицо, которому исполнилось 17 лет. Разрешается иметь с собой:

сигареты – 40 шт;

сигариллы (массой до 3 г/шт) – 20 шт;

сигары – 10 шт;

табак – 50 г;

жидкости для электронных сигарет – 10 мл;

Разрешается везти с собой столько алкоголя:

напитки с содержанием алкоголя более 22% – 1 л;

неденатурированный этиловый спирт с содержанием алкоголя 80% и выше – 1 л;

напитки с содержанием алкоголя до 22% – 2 л;

вино – 4 л;

пиво – 16 л.

Сколько горючего, лекарств и денег можно везти в Польшу

Частный автомобиль или автобус могут иметь до 200 л горючего в баке. В переносной емкости можно везти до 10 л горючего.

Фото: Пересечение границы с Польшей (twitter.com/Straz_Graniczna)

Лекарство можно везти только для собственных нужд – до 5 упаковок. Запрещается везти психотропные и наркотические средства.

Денег можно везти до 10 тысяч евро или соответствующую сумму в другой валюте. При этом товаров на подарок (упакованных) или покупок – на сумму до 300 евро.

Разрешается по 1 единице гаджетов: смартфон, ноутбук, планшет.

Поскольку Польша соблюдает общие нормы, действующие в ЕС, эти же правила применяются на границах других стран Евросоюза.

Напомним, мы писали, какие вещи запрещено везти из Украины за границу.

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