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Какие страны Европы украинцы больше всего выбирают для убежища: новые данные

Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Число украинских беженцев в Европе в июле 2023 года выросло на 45,9 тысяч человек. К концу месяца в ЕС насчитывалось более 4,1 млн человек с временной защитой.

Какие страны украинцы выбирают для убежища больше всего, а откуда уезжают, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные Евростата.

По состоянию на 31 июля статус временной защиты в странах ЕС имели 4 млн 114 тысяч 320 беженцев из Украины. Наибольшее количество людей нашли убежище в таких странах: Германия (28%), Польша (24%), Чехия (9%).

По сравнению с июнем количество людей с временной защитой выросло на 1,1% (45 915 человек). Примерно столько же людей получили защиту в ЕС и в июне.

Наибольший прирост беженцев из Украины за месяц зафиксировали в таких странах:

  • Германия – 20 445 (+1,8%);
  • Чехия – 8400 (+2,5%);
  • Нидерландах – 3515 (+2,9%). В июне третье место по приросту занимала Ирландия (3100 беженцев).

В то же время в две страны поток беженцев снизился в июле по сравнению с июнем:

  • Польшу (-6660; -0,7%);
  • Латвию(-1760; -4,2%).

В Европе неравное соотношение украинских беженцев к местному населению. Наибольшее количество украинцев на тысячу человек населения зафиксировано в таких странах:

  • Чехии – 33;
  • Польше – 26,4;
  • Эстонии – 25,9;
  • Болгарии – 23,3;
  • Литве – 25.

На 31 июля 2023 среди получателей временной защиты в ЕС более 98% были гражданами Украины. Из них 46,6% – женщины, 34,2% – дети, 19,2% – мужчины.

Напомним, мы писали, в какой стране ЕС готовятся к наплыву украинцев.

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