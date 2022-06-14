Без знання мови. Скільки можуть заробити українці в Угорщині

Спрощення працевлаштування для біженців почало діяти в травні

З травня українські біженці в Угорщині отримали право влаштовуватися на будь-яку роботу без отримання дозволу. Роботодавці отримують допомогу, якщо приймають на роботу наших громадян, які втекли з України через війну.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Daily News Hungary розповідає, яких категорій біженців це стосується і на які умови варто розраховувати при працевлаштуванні.

Як знайти роботу в Угорщині: правила для біженців

Право працювати де хочеться без отримання дозволу на роботу стосується тих українців, які подали заяву про надання притулку (asylum), тобто про статус біженства.

Для решти українців, які отримали тимчасовий прихисток в Угорщині, залишаються в силі ті самі правила, що й для громадян будь-якої іншої третьої країни.

Фото: Для багатьох видів робіт необхідно отримати дозвіл (pixabay.com)

Тобто працювати можна тільки в тих секторах, де відчувається брак робочої сили: громадське харчування, будівництво, IT. Скористатися цією державною пільгою можуть тільки ті громадяни України, у яких є біометричний паспорт.

Держава виплачує допомогу роботодавцям, якщо український працівник пропрацював не менше 90 днів і прибув до Угорщини після початку війни, подав заяву або отримав притулок.

Максимальна сума в даний час становить 30 тисяч форинтів (77,75 євро) на одного працівника на місяць, якщо вони прибули до війни. Якщо вони прибули після початку російської агресії, ця сума збільшується до 60 тисяч угорських форинтів (154 євро) на місяць на одного працівника. Крім того, кожна дитина, що проживає з працівником, отримує 12 тисяч форинтів (31,1 євро) на місяць.

Зазначається, що багато українців до війни працювали в Угорщині. Багато роботодавців зараз допомагають їхнім родичам влаштуватися на роботу.

Після перетину кордону українцям дають тимчасову посвідку на проживання на 30 днів, за які потрібно звернути в місцевий імміграційний офіс для отримання постійних документів.

Скільки можуть заробити українці в Угорщині

Знайти роботу без знання мови набагато складніше, як і в більшості інших країн. У сфері обслуговування може стати в нагоді англійська мова, але зазвичай у вакансіях для біженців уточнюється, що знання мови не обов'язкове.

Фото: Приклади вакансій для українців (facebook.com/Робота для українців в Угорщині)

Це робота прибиральниками та покоївками, на виробництві та контролі деталей на заводах світових брендів, яких чимало в Угорщині, в пральнях, зборі врожаю, сортуванні одягу на складах одягу - від еконд-хенду до брендових товарів.

Середня оплата некваліфікованої роботи - близько 1000 форинтів (2,5 євро) на годину. Тобто, за день можна заробити 20-25 євро. Якщо при 6-денному робочому тижні з 10-годинним робочим днем обіцяють платити 350000 форинтів, то заробіток складе приблизно 850 євро. Мінімальна зарплата при некваліфікованій праці в країні становить 200000 форинтів, це 500 євро.

Фото: Вакансії для жінок і чоловіків в Угорщині (facebook.com/Работа в Угорщині)

Втім, за додаткові зміни виплачують бонуси, тому в деяких вакансіях вказано до 7 робочих днів на тиждень.

Шукати вакансії можна як на профільних сайтах українською та російською мовами, так і в тематичних групах в соцмережах. Тільки у Facebook таких груп більше півтора десятка.

Варто враховувати, що частина оголошень – платні від посередників. Вони допомагають також з приїздом і оформленням на роботу по біометричному паспорту. Роботодавці при прийомі на роботу оформляють біженцям тимчасову посвідку на проживання.

Від роботи можна отримати безкоштовне житло - зазвичай в кімнатах з іншими працівниками.

Нагадаємо, ми писали, скільки українські біженці заробляють у Польщі.