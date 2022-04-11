Кадровий дефіцит. Українські робітники виїжджають з Польщі, щоб захищати свою країну

Представники сфери вітроенергетики Польщі попереджають про затримки будівництва через те, що українські робітники повертаються додому, щоб захищати свою країну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на NotesFromPoland.

До уряду Польщі звернулися з проханням дозволити відстрочку завершення будівництва нових вітряних електростанцій. У заяві Польської асоціації вітроенергетики (PWEA) йдеться, що війна в Україні змусила багатьох українських будівельників повернутися в Україну, щоб захищати свою батьківщину. Також це збільшило витрати на транспорт, паливо і матеріали.

"Для роботодавців, для яких українці склали ядро команди, війна в Україні означає значні організаційні проблеми й затримки зі здійсненими інвестиціями, в тому числі в будівництво вітряних електростанцій", - пише асоціація.

З 2,5 млн біженців у Польщі працювати почали близько 30 тис

До вторгнення Росії в Україну в Польщі проживало безліч українців. Однак після початку війни багато з них повернулися додому, щоб воювати за свою країну, йдеться в публікації. Це мало великий вплив на сектори будівництва, промислової переробки та транспорту, де працюють в основному чоловіки. У цих сферах, за оцінками експертів, 30% співробітників становили саме українці.

За оцінками банку BNP Paribas, до війни близько 11% будівельників і 13% працівників на транспорті в Польщі становили українці.

З початку війни з України до Польщі перебралося понад 2,5 мільйона біженців. Станом на початок квітня офіційно почали працювати тільки близько 30 000 осіб. З них приблизно 75% складають жінки. Серед усіх біженців близько половини становлять діти й лише 3,5% чоловіків працездатного віку.

Фото: У сфері транспорту та будівництва в Польщі працювали в основному чоловіки, а більшість біженців, що рятуються від війни, - жінки й діти (Getty Images)

Через дефіцит співробітників у Польщі просять відстрочити проекти

У PWEA відзначають, що поряд з нестачею будівельників подорожчали транспортні витрати, зросли ціни на паливо і будівельні матеріали. Тільки за лютий вартість будматеріалів зросла майже на 30%.

"В результаті сфера вітроенергетики, попри всі необхідні зусилля, відзначає проблеми з графіком реалізації своїх проектів", - сказав президент PWEA Януш Гайовецкий. Організація звернулася в листі до прем'єр-міністра з проханням дозволити відстрочку по завершенню "принаймні на 18 місяців" тих проектів, які виграли тендери державних закупівель у 2020 і 2021 роках.

Раніше у вітроенергетиці Польщі спостерігався певний оптимізм, пишуть у виданні.

У січні галузь встановила новий рекорд за кількістю енергії, що виробляється вітром: тоді турбіни забезпечували близько третини потреби Польщі в електроенергії.

За весь минулий рік це забезпечило близько 8% електроенергії в Польщі.

Минулого місяця уряд пообіцяв припинити імпорт енергоносіїв з Росії до кінця цього року. Прем'єр-міністр країни заявив, що такі заходи включатимуть "великий план зі створення відновлюваних джерел енергії", щоб заповнити виниклі прогалини у поставках енергії.

Нагадаємо, ми писали, що українці влаштували толоку у Польщі на подяку за допомогу біженцям.