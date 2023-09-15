Как вырастет минималка в Польше в следующем году: новый размер зарплат

В Польше повысят размер минимальной зарплаты в 2024 году. Новые ставки польское правительство утвердило во время заседания 14 сентября.

Какой будет минимальная оплата труда для украинских работников, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Польша предоставила убежище 1,5 млн украинцев. Работу в соседней стране нашли более 80% украинцев. Многие выполняют работу, которая ниже их квалификации, так что зарабатывают немного. Те, кто получает даже минимальную оплату, получат большие доходы в 2024 году, потому что повышение ставок касается их наравне с поляками.

Размер минимальной зарплаты в Польше растет седьмой год подряд. Увеличение ставки происходит дважды в год – с 1 января и с 1 июля.

В 2024 году минимальная зарплата в Польше для тех, кто работает по условиям трудового договора, составит:

с 1 января 2024 года – 4 242 злотых (36 353 грн) брутто (до отчислений);

с 1 июля 2024 года – 4 300 злотых (36 850 грн) брутто.

Для людей, работающих с почасовой оплатой труда, минимальная почасовая ставка с начала следующего года составит 27,7 злотых (237 грн) брутто, а с 1 июля 2024 года – 28,1 злотых (240 грн) брутто.

Впрочем, после всех отчислений работники будут получать "на руки" меньшие суммы. Например, зарплата нетто с 1 января 2024 года составит около 3 222 злотых (27 611 грн); с 1 июля – около 3261 злотых (27945 грн).

По предварительным оценкам, повышение минимальной заработной платы в Польше будет распространяться на 3,6 млн работников.

Напомним, мы писали, в каких странах ЕС в июле была самая высокая минималка.

Также мы рассказывали, кому в Германии платят больше всего.

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