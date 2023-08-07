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В каких странах ЕС самая высокая минималка: данные Евростата за июль

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Понедельник 07 августа 2023 16:22
В каких странах ЕС самая высокая минималка: данные Евростата за июль Фото: Купюры евро (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Минимальная зарплата в странах ЕС – от 399 до 2508 евро. В пятерку стран с самой высокой оплатой труда попали те, которые предоставили защиту большому числу украинцев – Германия, Испания и Ирландия.

Какая минимальная оплата труда в странах Европы была в июле, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на in-poland.com.

По данным Евростата, самая высокая минимальная зарплата (наименьшая сумма до вычета налогов, которую может платить работодатель сотрудникам), в таких странах:

  • Люксембург – 2508 евро;
  • Германия – 1997 евро;
  • Нидерланды – 1995 евро;
  • Бельгия – 1955 евро;
  • Ирландия – 1910 евро;
  • Франция – 1747 евро;
  • Испания – 1260 евро.

Словения оказалось единственной из новых стран ЕС, где минималка превысила 1000 евро – 1203 евро. Пи этом самые низкие минимальные зарплаты в таких странах Европы:

  • Болгария – 399 евро;
  • Албания – 375 евро;
  • Северная Македония – 359 евро.

В Польше минималка составляет 811 евро, в Чехии – 729 евро, в Румынии – 604 евро. Самая высокая покупательская способность при таких зарплатах – в Германии, а Польша находится на 9-м месте среди европейских стран.

Ранее мы сообщали, кому в Германии платят больше всего.

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