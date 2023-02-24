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Легендарная Чернобаевка. В сети показали уникальные кадры освобожденного аэропорта Херсон

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Пятница 24 февраля 2023 15:47
Легендарная Чернобаевка. В сети показали уникальные кадры освобожденного аэропорта Херсон Фото: Аэропорт Херсон до и после оккупации (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Международный аэропорт Херсон, когда-то принимавший рейсы Turkish Airlines и Ryanair, превратился в груды металлолома и бетона. Но взлетная полоса – в удовлетворительном состоянии.

Как выглядит легендарная Чернобаевка, снял с дрона украинский военный, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

На кадрах видео видно, как выглядит разрушенный терминал и перрон. Автор побывал в диспетчерской башне и показал блиндажи, которые российские военные построили на летном поле.

Также можно увидеть, что от зала ожидания остались горы лома. До широкомасштабного вторжения там проходили регистрацию пассажиры авиакомпаний Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Ryanair и МАУ.

Легендарная Чернобаевка. В сети показали уникальные кадры освобожденного аэропорта ХерсонЛегендарная Чернобаевка. В сети показали уникальные кадры освобожденного аэропорта ХерсонЛегендарная Чернобаевка. В сети показали уникальные кадры освобожденного аэропорта ХерсонФото: Вид аэропорта сверху (скриншот видео youtube-канала "Вогневий")

Здание диспетчерской башни сохранилось, но ее ограбили и вынесли часть оборудования. Так же российские военные превратили в металлолом аэродромную технику. Среди нее – пожарная машина, которую аэропорт Борисполь когда-то передал в Херсон.

Во время вторжения в аэропорту Чернобаевки находились неисправные самолеты. Их россияне использовали в качестве мусорника для своих пайков.

Фото: Аэропорт после оккупантов (скриншот видео youtube-канала "Вогневий")

Автор видео показал также подземные "города" – бункеры, домики и блиндажи, которые оккупанты построили по всему аэродрому. Внутри тоже остался беспорядок. Среди лома на территории аэродрома – сгоревшие стиральные машинки, которые россияне хотели забрать с собой.

Ранее один из журналистов показал, что взлетно-посадочная полоса в Чернобаевке после освобождения – в удовлетворительном состоянии. Это видно и на новом видео с дрона. Полосу планировали открыть для полетов в марте 2022 года после реконструкции.

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Херсон аеропорт Чернобаевка
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