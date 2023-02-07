ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как открыть собственное дело в Германии: советы украинцам

Новина українською →
Вторник 07 февраля 2023 18:45
Как открыть собственное дело в Германии: советы украинцам Фото: Открытие своего дела в Германии (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Германии получили право на работу в этой стране. Некоторые решаются открывать в этой стране собственный бизнес.

Что нужно знать о предпринимательской деятельности в Германии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inzertingingermany.de.

Чем может заниматься индивидуальный предприниматель в Германии

Проще всего вести бизнес в Германии – открыть индивидуальное предприятие (DAS Einzelunernehmen). Такие специалисты-бизнесмены называются Freiberufler. В перечень таких "независимых профессий" входят:

  • медики;
  • юристы;
  • нотариусы;
  • фотографы;
  • дизайнеры;
  • журналисты;
  • писатели;
  • переводчики.

Эта форма бизнеса и такие предприниматели освобождены от налогов на предпринимательскую деятельность.

Также можно заниматься фрилансом, продавая услуги, и частной торговлей – продавать свои кондитерские или другие изделия. Для такого вида предпринимательской деятельности нужно получить разрешение на торговлю.

Еще есть следующие формы предпринимательской деятельности:

  • ООО в Германии – это GmbH с минимальным капиталом 25000 евро. Учредитель отвечает перед государством только активами компании.
  • mini-GmbH – учредительный капитал может составлять от 1 евро. Ежегодно 25% от чистой прибыли следует перечислять в резервный фонд компании.
  • акционерное общество AG или gGmbH – уставный капитал должен быть 50000 евро. В структуре компании предполагается директор и совет директоров.

Как открыть собственное дело в Германии: советы украинцамФото: Заведение быстрого питания (gettyimages.com)

Какой бизнес лучше открывать в Германии

Поскольку найти работу по специальности для беженцев в Германии непросто, одним из вариантов остается открытие собственного бизнеса.

Среди сфер деятельности, где беженцам лучше заниматься частным предпринимательством:

  • салоны красоты, парикмахерские и барбер-шопы;
  • быстрое питание;
  • переводческие услуги;
  • больничные кабинеты, стоматологические услуги;
  • нотариальные услуги;
  • открытие хостела;
  • агентство по недвижимости.

Отмечается, что в Германии у граждан других стран есть определенные привилегии относительно открытия бизнеса. Правительство не регулирует минимальный размер уставного капитала. Правительство дает разрешение на ведение дела, если бизнес несет интерес или важность для данной территории.

Напомним, мы писали, как украинцы открывают бизнес в Польше.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнес
Отдых в Украине
Мнения
Игорь Чудовский
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры"
Виталий Сокуренко
Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией
Виталий Сокуренко
адвокат адвокатского объединения Legal Strategy
Антон Тараненко
Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Катерина Анищенко
Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой
Катерина Анищенко
адвокат юридической компании "Riyako&Partners"
Все мнения