Как украинцам попасть на оплачиваемую стажировку в Еврокомиссии: условия участия

В Европейской комиссии продолжается регистрация на пятимесячную оплачиваемую стажировку. Принять участие могут все граждане ЕС и стран, не входящих в Евросоюз.

Стажировка начнется с октября 2024 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euneighbourseast.eu.

Для кандидатов доступно около 1000 должностей в различных департаментах, службах и агентствах комиссии, которые распределены между Брюсселем, Люксембургом и национальными бюро в 27 странах ЕС. Конечный срок подачи заявок – 15 марта 2024 года.

Стажерами могут стать все граждане ЕС независимо от возраста. Также ограниченное количество должностей предназначено для граждан стран, не входящих в ЕС.

Стажировка делится на два типа: административная стажировка и стажировка по переводу, которые уникальны для Генерального директората по переводу (DGT). Научная стажировка также доступна в Совместном исследовательском центре Европейской комиссии.

Среди условий для будущих стажеров следующие:

иметь степень бакалавра или эквивалент;

не иметь опыта работы в учреждениях ЕС более 6 недель;

свободно владеть по крайней мере двумя языками ЕС, одним из которых должен быть английский, французский или немецкий.

От слушателей ожидается открытый подход к европейским вопросам, интерес к работе Комиссии, проактивное отношение и желание работать в мультикультурной среде.

Отобранные стажеры получат грант в размере 1376,89 евро в месяц на покрытие расходов на проживание, но жилье им придется найти самостоятельно.

Ежедневная работа стажера состоит в выполнении различных задач, включая посещение и организацию встреч, рабочих групп и общественных слушаний, исследование документов, ответы на запросы граждан и поддержку управления проектами.

Процедура подачи заявки будет проходить через службу аутентификации Европейской комиссии (EU Login), где заявителям нужно будет зарегистрироваться.

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