Кардинальное подорожание. Туристы удивлены ценами на рождественских ярмарках в Европе

Традиционные рождественские ярмарки сейчас проходят во многих городах Европы. Цены там, как правило, выше всегда. Однако нынешний резкий рост расходов на праздничных мероприятиях шокировал многих гостей.

РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает, как ситуация с ценами на европейских праздничных ярмарках в этом сезоне.

21 евро за хотдог и 10 за глинтвейн: какие цены на ярмарках Европы

Опрос 2023 года признал рождественскую ярмарку в Будапеште лучшей в Европе, "но с хот-догами стоимостью 21 евро энтузиазм туристов начинает ослабевать", пишет издание.

Со средней зарплатой ниже 830 евро в месяц местные жители вынуждены платить на ярмарках гораздо больше обычного. К примеру, порция гуляша стоит 12 евро, голубцы – 17 евро. Как отмечает гость Маргит Варга, такие цены – "не для венгерских кошельков".

Но Венгрия – не единственная страна, где цены на праздничных рождественских ярмарках шокировали посетителей.

"Инфляция продовольствия продолжает резко расти, достигнув почти 20 процентов в ЕС в начале этого года", – отмечают в издании.

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Фото: В этом году рождественская ярмарка в Будапеште удивляет высокими ценами (Getty Images)

Цены на тематических праздничных ярмарках в Британии тоже возмущают гостей.

Столица Шотландии, Эдинбург, с традиционными зимними фестивалями и сказочно красивыми улицами, обещает волшебную рождественскую атмосферу. Но в этом году местная рождественская ярмарка была названа "адом на земле" с "неслыханными грабительскими ценами" от владельцев киосков. Гамбургеры стоят 12 фунтов (14 евро), билеты на большое колесо – 10 фунтов (11,60 евро), глинтвейн – целых 7 фунтов (8 евро).

Обычно цены на таких мероприятиях ниже в северо-восточном городе Йорка. Но в этом году гамбургер и закуски там тоже стоят 12 фунтов стерлингов (14 евро). Глинтвейн – около 5 фунтов (5,80 евро).

Это почти наравне со знаменитой лондонской Зимней страной чудес, где глинтвейн обойдется вам в 5,70 фунтов (6,60 евро), гамбургеры стоят до 14 фунтов (16,20 евро), а хот-доги стоят 8,50 фунтов. (9,90 евро). В час пик поездка на гигантском колесе стоит 11 фунтов (12,80 евро)", – пишет издание.

Фото: Эдинбург с традиционными зимними фестивалями и сказочно красивыми улицами обещает волшебную рождественскую атмосферу (Getty Images)

Похожая ситуация – на рождественской ярмарке Ливерпуля. Местная газета Liverpool Echo опубликовала цены на некоторые продукты: 6,50 фунтов (7,50 евро) за глинтвейн и 8 фунтов (9,30 евро) за колбаски.

В соцсетях жалуются, что чтобы "прогуляться по местной ярмарке, нужно брать ипотеку", а также "лучше сходить в Greggs" – недорогой британской сети пекарен. 000 фунтов (11600 евро).

На ярмарках Германии цены также выше

В Германии, на родине рождественских ярмарок, праздничные зимние события собирают миллионы туристов. В этом году посетители массово пишут, что цены там тоже выросли.

Традиционный глинтвейн (Glühwein на немецком) на берлинских рождественских ярмарках стоит 4-5 евро и до 10 евро вместе с рождественской ярмаркой намного выше того, что готовы заплатить многие посетители.

На рождественской ярмарке в Шпандау посетители комментировали газете Berliner Zeitung: "Ого, здесь так дорого!" И отмечали, что цены заметно выше, чем в прошлом году. По данным телекомпании BFM TV, подобный рост цен наблюдается и на рождественской ярмарке в Страсбурге во Франции.

Фото: На тематических зимних мероприятиях в Германии цены тоже значительно выросли (Getty Images)

"По крайней мере, на европейские рождественские ярмарки вход свободный", – отмечает Euronews Travel.

Напомним, в комментарии РБК-Украина специалист по подбору туров Марина Казакова рассказывает, что учитывать, планируя путешествие в Европу на тематические зимние ярмарки и куда следует поехать.

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