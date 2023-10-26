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Как отменить медицинское страхование после выезда из Чехии: важное условие

Четверг 26 октября 2023 16:55
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Как отменить медицинское страхование после выезда из Чехии: важное условие Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Временную защиту в Чехии с начала войны получили более 560 тысяч человек из Украины, около 200 тысяч из них уже покинули страну. Перед выездом нужно отказаться от защиты и закрыть страхование.

Как можно отменить медицинское страхование VZP из Украины или из другой страны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Некоторые украинцы, выехав из Чехии, получают сообщения об имеющейся у них задолженности по страхованию VZP. В компании объяснили, как правильно поступать при выезде из страны.

Если украинские беженцы планируют уехать надолго в Украину, но потом вернуться, то страхование можно приостановить. Если человек отказывается от временной защиты и уезжает навсегда, то медицинское страхование следует отменить.

Чтобы приостановить страхование, украинцы должны сообщить страховой компании о запланированной поездке и длительном отсутствии. Это можно сделать онлайн с помощью формы, в которые указывается намерение украинца отсутствовать определенный период и вернуться в Чехию. Также можно прийти лично в одно из отделений VZP. После выезда на следующий день государственное медицинское страхование приостановится. До возвращения в Чехию человек не обязан платить страховые взносы.

В то же время, условием возможности приостановки медицинского страхования в Чехии является выезд только в Украину. Если беженец путешествует в другие страны, страхование не может быть приостановлено. Исключение – если отсутствие будет продолжаться от 6 месяцев.

"Декларацию о длительном пребывании в Украине можно подать онлайн с помощью формуляра. Но это должно быть непрерывное пребывание в Украине, то есть застрахованное лицо не возвращалось в Чехию. После возвращения в Чехию и поездки снова в Украину, согласно закону, страховые взносы нужно уплатить за два календарных месяца", – предупреждают в компании VZP.

В то же время при отказе от временной защиты в Чехии медицинское страхование необходимо отменить. Иначе при пребывании в Украине за человеком будет накапливаться задолженность за страховые взносы.

Это также можно сделать онлайн, заполнив соответствующую форму или прийти лично в одно из отделений VZP. То есть даже после выезда из Чехии остается возможность отменить страхование.

Напомним, мы рассказывали, как уехать из Чехии и отказаться от временной защиты. Следует уведомить не только страховую компанию, но и школу, и налоговую.

Также мы писали, какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно. Некоторые страны готовы принимать украинцев после убежища в другой стране – в том числе Германия, Румыния, Нидерланды.

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