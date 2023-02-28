Как вернуться в Украину и не потерять временную защиту ЕС: все правила

В условиях полномасштабного вторжения Польша стала временным домом для многих украинцев. Поэтому вопросы пересечения границы с этой страной возникают постоянно.

Недавно в редакцию РБК-Украина обратилась женщина с вопросом о пересечении границы с ребенком. Она вместе с 4-летним сыном переехала в Польшу в первые дни вторжения России. Сейчас ей нужно уехать в Украину на несколько дней. Женщине не на кого оставить ребенка, потому поедут вдвоем. Но она не знает, по каким правилам я могу выезжать в Украину и возвращаться вместе с маленьким ребенком.

По нашей просьбе основные правила пересечения границы с Польшей объясняет юрист чат-бота "Юридический советчик для ВПЛ" благотворительного фонда БФ "Право на защиту" Олег Голев.

Какой правовой статус имеют украинцы в Польше

В Польше действует специальный закон, согласно которому граждане Украины, прибывшие в эту страну с 24 февраля 2022 года и заявившие о своем намерении там остаться, могут законно находиться на ее территории в течение 18 месяцев. Также с 1 апреля 2023 украинцы, имеющие PESEL UKR, смогут подать заявление на получение Карты побыта – временного проживания в Польше сроком на 3 года (при условии официальной занятости в Польше), поясняет Олег Голев.

Украинцы, легально находящиеся в стране, считаются лицами, пользующимися временной защитой на территории Республики Польша, и на них распространяются права, предусмотренные Специальным законом.

"Важно, что временную защиту не следует отождествлять со статусом беженца: это отдельная форма международной защиты. Директива Совета ЕС от 20 июля 2001 года № 2001/55/EC о минимальных стандартах для предоставления временной защиты предусматривает возможность предоставления временной защиты не только в Польше, но и в других государствах ЕС. Однако именно Польша приняла Специальный закон, регулирующий помощь украинцам в связи с военными действиями", – говорит собеседник.

Фото: Временная защита Польши отменяется, если гражданин возвращается в Украину на постоянное проживание (Getty Images)

Те, кто подал заявки на получение этого статуса и оформил идентификационный код PESEL, могут, в частности:

легально работать в Польше и осуществлять предпринимательскую деятельность;

иметь доступ к социальному обеспечению и медицине;

иметь доступ к образованию (дети до 18 лет могут учиться в польских школах);

получить единовременную денежную помощь в размере 300 злотых;

возвращаться в Украину и так далее.

Могут ли украинцы уезжать из Польши в Украину?

"Да, конечно. Специальный закон допускает выезд украинцев, пользующихся временной защитой в Польше, без его потери при соблюдении срока пребывания в Украине. Однако, если гражданин Украины добровольно возвращается в Украину и остается там проживать, временная защита отменяется", – говорит юрист.

На сколько времени можно уезжать с территории Польши

На срок до 1 месяца.

Обратите внимание. Украинец теряет временную защиту при одноразовом выезде с территории Польши сроком более 1 месяца. При этом оговорок относительно нескольких коротких поездок нет.

Какие документы нужны для въезда в Польшу и возвращения назад

1. Сертификат Diia.pl в мобильном приложении mObywatel

Приложение mObywatel доступно для загрузки в Google Play и App Store.

Документ Diia.pl могут получить совершеннолетние граждане Украины, пересекшие границу после 24 февраля 2022 года, имеющие номер PESEL и активированный доверенный профиль.

Обратите внимание. Украинцы, которые возвращаются в Польшу, должны сообщить пограничникам во время паспортного контроля о въезде именно в связи с использованием права на временную защиту и предъявить электронный документ Diia.pl.

2. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу

"Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предусматривает, что гражданин Украины ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд в Украину", – говорит Олег Голев.

Фото: При возвращении в Польшу нужно иметь сертификат Diia.pl в мобильном приложении mObywatel (Getty Images)

Вместе с тем, законодательство устанавливает перечень документов, необходимых для реализации этого права, а именно:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; проездной документ ребенка (действует в течение срока, на который он выдан); удостоверение личности моряка; удостоверение члена экипажа; удостоверение личности на возвращение в Украину, выданное дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины за границей.

Дополнительно. На сайте Государственной пограничной службы Украины есть информация о том, что в ситуации, когда гражданин Украины прибывает в пункт пропуска без паспортных документов и при наличии свидетельства о рождении, въезд на территорию Украины может осуществляться персонально по отдельному решению.

"Такие решения принимаются по результатам углубленного контроля и проведения процедуры идентификации личности. Однако если это было возможно в начале полномасштабного вторжения, то нам пока не известно, чтобы такие ситуации имели место на практике", – поясняет он.

Что нужно для пересечения границы с ребенком

Дети могут выезжать за пределы Украины в сопровождении одного из родителей, бабы, деда, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства. При этом нотариально удостоверенного согласия второго родителя не требуется.

Выезд из Польши в Украину

"Чтобы ребенку пересечь польскую границу и при этом не потерять статус временной защиты, нужно иметь загранпаспорт, ID-карту или свидетельство о рождении (в зависимости от какого документа ребенок впервые въезжал на территорию Польши) и оформленный PESEL UKR, в свою очередь продолжительность выезда должна не превышать 1 месяц", – говорит Олег Голев.

Фото: Ребенку для пересечения границы нужно иметь загранпаспорт, ID-карту или свидетельство о рождении и оформленный PESEL UKR (Getty Images)

Возвращение из Украины в Польшу: что нужно ребенку с мамой

Со стороны Украины действуют общие правила, и маме с ребенком необходимы:

Свидетельство о рождении ребенка до 14 лет/паспорт гражданина Украины с 14 лет; Дополнительные документы, подтверждающие родственные связи. Например, у матери и ребенка разные фамилии, тогда дополнительно может понадобиться: свидетельство о браке/решении суда о расторжении брака и так далее; Загранпаспорт мамы; Загранпаспорт ребенка (не нужен исключительно при внесении информации о ребенке в загранпаспорт матери).

Обратите внимание. Государственная пограничная служба Украины дает разъяснение, что выезд за границу без загранпаспорта возможен для лиц (женщин, детей и инвалидов), которые эвакуируются из районов ведения боевых действий, в исключительных случаях.

При этом решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы будет приниматься непосредственно в пункте пропуска. Если эти украинцы уже выезжали за границу по внутренним документам, во второй раз они не смогут пересечь границу из-за отсутствия загранпаспортов.

Не забудьте. Украинцы, которые возвращаются в Польшу, должны сообщить пограничникам во время паспортного контроля о въезде именно в связи с использованием права на временную защиту и предъявить электронный документ Diia.pl.

Пересечение границы Украины и ЕС. Полезные контакты

Пограничная служба Республики Польша +48 82 568 51 19

Линия помощи украинцам +48 222 309 900, +48 47 721 75 75

Актуальные разъяснения по вопросам пересечения государственной границы доступны бесплатно 24/7 в чат-боте "Юридический советник для ВПЛ" (Viber, Telegram, Facebook Messenger) и на Facebook-странице.

Напомним, с 1 марта в Польше меняются правила проживания украинцев в центрах коллективного размещения. После 120 дней украинцы обязаны будут вносить оплату.

Также украинские беженцы могут уезжать из Польши без потери временной защиты на период не более 30 дней.