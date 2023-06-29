Как проверить свой паспорт перед поездкой за границу: советы
Во время войны украинцы продолжают активно ездить за границу – по делам и на отдых. Людям, которые редко путешествуют, важно проверить свой паспорт перед поездкой.
На что в документе следует обратить внимание, чтобы не возникли проблемы на границе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today.
Путешественники нередко допускают ошибки, из-за которых их могут не пропустить на паспортном контроле. При планировании поездки следует обратить внимание на следующие детали:
- срок действия загранпаспорта. Документ должен быть действителен как минимум 3 месяца после возвращения из поездки за границу (для стран ЕС).
- мало свободных страниц. Перед поездкой следует проверить, остались ли хотя бы две незаполненные страницы для новых штампов. Некоторые страны требуют чистые страницы для печатей, например, Италия.
- повреждение и износ загранпаспорта. Хотя документ имеет срок действия 10 лет, дети или животные могут повредить страницы. Если незначительные недостатки не помешают пройти контроль на границе или в аэропорту, то при повреждениях, которые делают личные данные неразборчивыми, владельца могут не пропустить.
- разорванный паспорт также считается недействительным, если в нем невозможно распознать информацию о безопасности или в котором неисправен биометрический чип.
- паспорт с вырванными, изрезанными, порисованными страницами также не будет принят на паспортном контроле.
Также при поездках за границу с небиометрическим паспортом следует учитывать маршрут путешествия. Например, случаются ситуации, что украинцы не могут улететь на отдых в Турцию или Египет с небиометрическим паспортом.
Это связано с тем, что на период войны граждане Украины могут раз въехать в Шенген без биометрического паспорта, но только с территории Украины. В обратном направлении для путешествия по аэропортам Европы без действующей биометрии украинцев могут не пустить.
Напомним, мы писали, где можно оформить паспорта за границей и где находятся все офисы ГП "Документ".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.