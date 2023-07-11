Где проверять условия въезда в Польшу: контакты пограничной службы

На польскую границу приходится половина всех выездов за границу – кто-то едет транзитом, некоторые направляются непосредственно в Польшу. Многие украинцы интересуются условиями въезда и необходимыми документами.

Разъяснение правил в конкретных ситуациях можно получить, обратившись к польским пограничникам. Контакты подразделений TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Для того, чтобы получить точную информацию об условиях въезда и пребывания иностранцев на территории Польши, следует обращаться в подразделения Пограничной службы страны по электронному адресу или по телефонам. Также ответы можно получить на "горячих линиях".

Главное управление пограничной службы: тел. + 48 22 500 40 00 и +48 22 500 41 49 (с понедельника по пятницу: 08:15-16:15); zdsc.kg@strazgraniczna.pl Надвислянский отдел пограничной службы (пограничный контроль в аэропортах Варшава-Оконце, Варшава-Модлин, Лодзе и Быдгоще): тел. + 48 22 513 21 00; wdsc.nwosg@strazgraniczna.pl; Надоджанский отдел пограничной службы (пограничный контроль в аэропортах Вроцлава, Познани, на чешской (Нижнесельское воеводство) и немецкой границе (Нижнесельское и Любушское воеводства): тел. +48 683 582 444; (7:30-15:30); wg.nadodrzanski@strazgraniczna.pl и komendant.noosg@strazgraniczna.pl; Силезский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Катовице и на чешской границе (Силезское и Опольское воеводства): тел. +48 32 414 40 13; slosg@strazgraniczna.pl; Карпатский отдел пограничной службы: тел. +48 18 415 34 57; komendant.kaosg@strazgraniczna.pl; Морской отдел пограничной службы (контроль в аэропортах Гданьска, Щецина и немецкой границе (Западнопоморское воеводство), на морской части границы. Контакты в Щецине: тел. +48 914 465 520; sdo.szczecin@strazgraniczna.pl; в Гданьске: тел. 48 58 348 12 80; sdo.rebiechowo@strazgraniczna.pl; Надбужанский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Люблина, на украинском (в Дорогуске, Гребенном, Зосине и Долгобычеве), белорусской границе (в Тересполе): тел. +48 82 568 51 19; info.nosg@strazgraniczna.pl; Бещадский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Жешува и на украинской границе (в Корчевой, Медике, Будомеже и Кросценко): тел. +48 16 673 20 00; wdsc.biosg@strazgraniczna.pl; Подлясский отдел пограничной службы (контроль на польско-белорусской границе (в Кузнице и Боборовниках). Можно получить информацию и о пересечении польско-литовской границы: тел.+48 85 714 50 11; posg@strazgraniczna.pl, wdsc.posg@strazgraniczna.pl; Варминско-Мазурский отдел (контроль в аэропорту Ольштына и на польско-российской границе): тел. +48 89 750 36 16, +48 89 750 36 44 (понедельник – пятница с 7:30 до 15:30); sdo.wmosg@strazgraniczna.pl.

Напомним, в ГПСУ украинцам посоветовали, как избежать очередей на границе.

Также сообщалось, что несовершеннолетних парней могут не выпускать за границу.

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