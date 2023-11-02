Из Варшавы к Альпам. Новый ночной поезд запустят через три страны

Польская железнодорожная компания PKP Intercity сообщила, что с 10 декабря запускается новое ночное сообщение Варшава-Мюнхен. Маршрут проходит через три страны.

Это первое ночное сообщение с Германией за многие годы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

По договоренности с австрийской (ÖBB) и немецкой железной дорогой (DB) маршрут "нового" поезда Шопена продлен до Мюнхена. Его предлагают рассматривать как удобный способ добраться до Альп.

"Помимо группы вагонов в Мюнхен, этот поезд также будет курсировать из Варшавы в Прагу с группой вагонов, которые будут перецеплять в Богумине, а группу вагонов в Будапешт будут перецеплять в Бржецлаве", – сообщили в PKP Intercity.

Новый маршрут будет включать следующие станции:

Варшава-Гданьска (19:59) – Влощева – Мехув – Краков – Освенцим – Чеховице-Дзедзице – Зебжидовице – Богумин – Острава – Бржецлав – Вена (4:49) – Санкт-Пельтен – Аттнанг-Пухгайм – Зальцбург – Розенгайм – Мюнхен Hbf (10:01).

(19:59) – Влощева – Мехув – Краков – Освенцим – Чеховице-Дзедзице – Зебжидовице – Богумин – Острава – Бржецлав – (4:49) – Санкт-Пельтен – Аттнанг-Пухгайм – Зальцбург – Розенгайм – (10:01). Мюнхен Hbf (18:35) – Мюнхен Ost – Розенгайм – Зальцбург – Аттнанг-Пухгайм – Санкт-Пельтен – Вена (23:07) – Бржецлав – Острава – Богумин – Зебжидовице – Чеховице-Дзедзице – Освенцим – Краков (6:07) – Мехув – Влощева – Варшава (8:51).

Фото: Поезд PKP (rynek-kolejowy.pl)

Поезд не будет курсировать через Катовице. По-прежнему IC Chopin будет ездить по линии через Освенцим и Чеховице-Дзедзице.

Напомним, мы писали, что с 1 ноября из Праги в Киев можно доехать двумя поездами через Польшу за единственным более дешевым билетом.

Также мы рассказывали, сколько стоят билеты на новый поезд в Польшу. Из Львова в Варшаву можно доехать за 9 часов.