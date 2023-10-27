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Билет на два поезда. Сколько будет стоить поездка из Праги в Киев

Пятница 27 октября 2023 19:45
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Билет на два поезда. Сколько будет стоить поездка из Праги в Киев Фото: Поезд чешской железной дороги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Чешская государственная железнодорожная компания "Чешские драги" открывает пересадочное сообщение на маршруте из Праги в Киев. Единый билет на два поезда можно приобрести уже на 1 ноября.

Сколько будут стоить билеты на поездку с пересадкой в Перемышле, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

"Чешские драги" открыли возможность приобрести единый "своевременный билет" на весь маршрут поездки. Он будет действовать как в украинском, так и в чешско-польском поезде. Пересадка – в польском городе Перемышль. В случае опоздания поезда следующий будет ждать пассажиров. Билет "прикреплен" к поездам EC 115 Прага – Перемышль (дневной) и IC+ 716 Перемышль – Киев (ночной).

С 1 ноября "своевременный билет" из Чехии через Перемышль можно приобрести или в одном направлении из Чехии – до станций Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница или Киев, или в обоих направлениях. В то же время из Украины нет возможности купить такой односторонний билет. То есть купить его можно только на поездку из Чехии в Украину и обратно.

"Своевременный билет" получается дешевле, чем два отдельных билета на оба поезда. Например, стоимость поездки из Праги в Киев составляет 1716 чешских крон (примерно 70 евро) во 2-м классе, и 2119 чешских крон (86 евро) – в 1-м классе.

Билет можно приобрести не раньше, чем за 60 дней до дня отъезда и не позднее чем за 3 дня – для вагонов 2 класса. Купить можно в интернет-кассе, для поездки следует распечатать.

Раньше мы писали, сколько стоят билеты на новый поезд в Польшу. Из Львова в Варшаву можно будет доехать за 9 часов.

Также мы рассказывали о впечатлениях пассажиров от поездки поездом из Рава-Русской в Варшаву. Люди жаловались на некомфортные условия в вагонах.

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