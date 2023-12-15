Из Берлина в Париж запустили ночной поезд: почему его так ждали

На днях между Берлином и Парижем запустили первый за последние 9 лет ночной поезд. Открытие рейса сопровождалось церемониальным отъездом в Берлине, где присутствовали министры транспорта Германии, Бельгии, Франции и Австрии.
Чем особенный маршрут и сколько стоит поездка, РБК-Украина сообщает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Первый рейс состоялся 11 декабря. Новое сообщение между немецкой и французской столицами обсуждалось не один месяц. Споры продолжались относительно маршрута. Власти городов направляли общее открытое письмо с просьбой изменить маршрут, чтобы поезд курсировал через Страсбург. Идею также поддержали ряд депутатов Европарламента и сотрудников ЕС.
Ожидается, что новое скоростное сообщение Берлин-Париж с остановкой во Франкфурте и Страсбурге станет альтернативой полетам. Время в пути составит около 14 часов.
В расписании предусмотрены рейсы трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу, а осенью 2024 года поезд будет курсировать ежедневно.
Рейс запустили в партнерстве французской железной дороги SNCF и немецкой Deutsche Bahn, а спальные вагоны предоставляет австрийская компания Nightjet.
Билеты на поездки на ближайшую неделю распродали через несколько минут после их появления онлайн. Сейчас билеты на последующие даты стоят от 34 евро в шестиместном купе (с сидячими местами). Спальные места стоят от 49,9 евро. Билеты можно приобрести на сайте Nightjet.com.
Гендиректор французской компании SNCF Voyageurs Кристоф Фанише заявил, что французская компания гордится новым ночным железнодорожным сообщением:
"Оно укрепляет нашу маршрутную сеть по всей Европе. Маршрут Париж – Берлин является новым мощным символом возрождения ночных поездов, что стало возможным благодаря финансовой поддержке французского правительства. ÖBB, DB, SNCB и SNCF Voyageurs решили объединить усилия ради общей цели: расширение сообщения в Европе".
В целом компания ÖBB планирует закупить и ввести в эксплуатацию к 2026 году 33 новых ночных поезда.
Напомним, мы писали, из Варшавы в Берлин будут курсировать четыре экспресс-поезда в день. Польская железнодорожная компания PKP Intercity анонсировала запуск 11 дополнительных международных рейсов в 2024 году.
Также мы рассказывали, какой поезд будет курсировать между Веной и Чопом. Он состоит из трех вагонов. Два из них – второго класса, в которых работает Wi-Fi, один вагон – первого класса.