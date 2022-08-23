В Італії платять 15 000 євро за переїзд на мальовничий острів: хто отримає гроші

Уряд Сардинії запропонує до 15 000 євро людям, які переїжджають в маленькі містечка і села острова. Таким чином хочуть боротися зі скороченням населення в невеликих населених пунктах.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

"Не може бути розвитку без поліпшення територій": кому дають гранти на житло

Грант, запропонований урядом Сардинії, повинен бути спрямований на покупку або ремонт будинку. Гроші також готові дати, якщо будинок, який ви хочете купити, знаходиться в муніципалітеті з населенням менше ніж 3000 осіб. Абсолютний максимум гранту становить 15 000 євро. Сума не повинна перевищувати половину вартості покупки або ремонту житла на острові.

"Ми створили умови для того, щоб молоді люди вирішили залишитися і (розвивати) економіку найбільш вразливих територій", — заявив президент Сардинії Крістіан Солінас.

Фото: За переїзд в невеликі містечка Сардинії платять до 15 000 євро (unsplash.com)

"Завдяки вкладам в перші будинки, території зміцнюються і стають благодатним ґрунтом для тих, хто переїде туди або вирішить створити сім'ю. Не може бути розвитку без реального поліпшення територій, внутрішніх і найбільш неблагополучних районів, які повинні пройти нову політику щодо їх заселення", — зазначив він.

Раніше в Італії вже пропонували житло по 1 євро

В Італії вже не вперше пропонують подібні гранти, щоб залучити більше жителів або сезонних мігрантів. Минулого місяця італійський уряд вирішив надати одноразову допомогу в розмірі 200 євро для таких працівників, і очікується, що цей захід залучить більше громадян третіх країн.

"Закон DL 50/2022 дозволяє працюючим мігрантам подавати заявку на отримання бонусу, якщо вони проживали в Італії до 1 липня 2022 року і дотримувалися всіх вимог по доходах", — цитує Schengenvisainfo.com заяву Європейської комісії.

Також нещодавно в Італії розробили програму, за якою можна буде купити житло в сільській місцевості всього за 1 євро.

Фото: Тієзі - муніципалітет на Сардинії, населення якого становить 3027 осіб (wikipedia.org)

За даними італійського національного інституту соціального забезпечення (INPS), більшість працівників у сфері домашнього господарства прибувають з третіх країн. В Італії зростає частка іноземців, які працюють в різних сферах в країні.

Одночасно серед італійців давно існує тенденція їхати з невеликих сіл і міст. Навіть з історичного центру Венеції: число жителів цього міста нещодавно скоротилося до 50 000 осіб. Основна причина в тому, що місто буквально охопив масовий туризм: основні підприємства закриваються, а в центрі міста відкривається все більше сувенірних магазинів, що не дає можливості розвиватися нетуристичним компаніям.

Італія стикається зі скороченням населення: очікується, що число жителів країни зменшиться з 59,6 мільйона осіб у 2020 році до 47,6 мільйона (на 20%) у 2070-му. Також населення Італії старіє: у 2020 році середній вік італійців становив 45,7 років. Очікується, що 2050 році він зросте до 50,7 років.

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