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Экзамен на водительские права в Польше можно сдать на украинском языке: детали

Фото: Водительськие права в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Временной защитой в Польше пользуются более 950 тысяч украинских беженцев, еще около 1,5 млн украинцев приехали в страну до войны. Для многих становится актуальным получить водительские права.

С 2024 года экзамен на водительское удостоверение можно сдавать на украинском языке. В каких городах уже доступен такой вариант, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Возможность сдать теоретический экзамен на водительские права категории B на украинском языке ввели в Малопольском центре дорожного движения (MORD). Такой вариант доступен в Кракове, Тарнуве и Новом Сонче.

Там ожидают, что спрос на экзамен на украинском языке будет большой, потому что многие украинцы откладывали прохождение теоретического курса, пока тесты не будут доступны на родном языке.

"Если бы украинский язык не был введен, они бы сдавали тесты на польском языке. Это – подарок для них, потому что им теперь будет легче. Волну мы ожидаем через несколько месяцев, когда новые люди пройдут теоретический курс", – отмечает директор отдела MORD в Тарнове Павел Гургул.

По его словам, во время практического экзамена украинцы, желающие получить водительские права, имеют возможность пользоваться переводчиком. Но этим правом мало кто пользуется, потому что указания экзаменатора понятны даже для людей с базовым знанием польского языка.

Напомним, мы писали, сколько времени можно пользоваться украинскими правами в Польше. С 1 января 2024 года дается шесть месяцев на обмен украинских водительских удостоверений на польские.

Также мы рассказывали, что с 14 марта 2024 года в Польше вступят в силу изменения в Уголовный кодекс. Новые нормы будут разрешать конфискацию автомобиля у нарушителей правил дорожного движения.

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ПольшаВодительские права