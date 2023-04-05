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Некоторые спят на улице. Отели в Ирландии начали отказываться от беженцев

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 13:06
Некоторые спят на улице. Отели в Ирландии начали отказываться от беженцев Фото: Отель Citywest для украинских беженцев (irishtimes.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 1 апреля правительство Ирландии сняло запрет на выселение беженцев, который действовал зимой. В связи с этим многие отели решили не продлевать контракты.

К середине месяца более 1200 просителей убежища должны будут выселиться из гостиничных номеров, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Irish Examiner.

Отмечается, что отели должны будут покинуть более 1200 просителей убежища должны. Заведения решили не продлевать контакты на их размещение – на 1228 койко-мест для беженцев станет меньше.

Комитет Кабинета министров по Украине получил документ о том, что приоритет по размещению должен быть отдан женщинам и детям.

В правительстве прогнозируют больший дефицит жилья в связи с прибытием новых беженцев. Ежедневно в страну прибывают около 85 украинцев и 29 претендентов на получение международной защиты (беженство).

Некоторые спят на улице. Отели в Ирландии начали отказываться от беженцев

Фото: Временное размещение беженцев в Ирландии (dublinlive.ie)

В настоящее время насчитывается 432 беженца, которым не было предоставлено государственное жилье, и некоторые из них, как полагают власти, спят на улице.

Отмечается, что транзитный узел Citywest остается закрытым для новоприбывших, поскольку в настоящее время он перегружен.

В Ирландии строят модульные дома, но сроки переносятся на лето 2023 года. Жилье на 1195 койко-мест находится на стадии строительства. Все 700 модульных домов должны построить до августа.

С ноября было выделено 679 объектов недвижимости по схеме "домов для отдыха" для временного проживания. Всего в таком жилье размещено 2229 украинцев.

Напомним, мы писали, что в Румынии начали массово выселять украинских беженцев.

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