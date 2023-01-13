Инциденты каждый день. Что происходит с самолетами России с начала января

Российские авиакомпании переживают тяжелое начало года. В первые недели 2023 года с коммерческими перевозчиками страны уже произошло несколько инцидентов.

Из-за санкций самолеты в РФ станут выходить из строя, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на simpleflying.com.

Прерванный взлет Airbus авиакомпании "Россия"

10 января самолет Airbus A320 авиакомпании "Россия" должен был вылететь из аэропорта Сургут рейсом в Санкт-Петербург (Пулково). Однако из-за неисправности реверса двигателя экипаж прервал взлет на начальном этапе. Затем самолет самостоятельно вырулил на аэродром.

Позже пассажиры поднялись на борт другого самолета, прибывшего в Санкт-Петербург с опозданием более 8 часов. По данным FlightRadar24.com, самолет вылетел из Сургута только 11 января в 10:15 по местному времени.

Туалеты, грузовые двери и кондиционеры

За день до этого произошел сбой в туалете самолета Airbus A320neo авиакомпании "S7 Airlines", следовавшего из аэропорта Братск в Москву. Из-за поломки экипаж был вынужден совершить посадку в Казани после 4 часов нахождения в воздухе.

9 января произошло еще два инцидента в российской авиации. Грузовая дверь Ан-26 открылась в середине полета над Дальним Востоком, в результате чего салон разгерметизировался и багаж пассажиров выпал из самолета.

Инцидент был расценен как результат отказа запорного механизма грузовой рампы. Никто из 31 человек на борту не пострадал, и самолет вернулся в аэропорт вылета.

Фото: Самолеты в РФ все чаще ломаются в полете (pixabay.com)

Для пассажиров другого самолета все закончилось плохо. В тот же день на Дальнем Востоке разбился одномоторный Ан-2. Два человека погибли, еще четверо пострадали.

6 января самолет Azur Air, направлявшийся в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета в Новосибирске после шести часов полета в Таиланд. Причиной было повреждение лобового стекла.

В тот же день рейс лоукостера Red Wings из Казани в Екатеринбург должен был вернуться из-за того, что шасси не убиралось.

А еще накануне рейс Boeing 737 авиакомпании Utair должен был совершить посадку в Западной Сибири из-за неисправности кондиционера на борту.

Запасы деталей стремительно сокращаются

В первых числах января гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил, что у группы есть запас деталей, которого хватит на 2-6 месяцев.

Из-за ухода западных поставщиков запчастей авиатранспорт в РФ стал чаще ломаться, сообщало издание The Moscow Times.

При этом инциденты с пассажирскими самолетами участились. За прошедший 2022 год в России произошло более 130 происшествий с воздушным транспортом, в том числе 28 авиакатастроф. С начала 2023 года уже зафиксировано не менее 7 авиационных происшествий.

Эксперты отрасли выражают обеспокоенность происходящим. Причины возросшего количества инцидентов прямо не названы, но указан контекст – уход поставщиков запчастей.

Прекращение поставок новых самолетов и запчастей для уже эксплуатируемых самолетов Boeing и Airbus вынудило российские компании разобрать одни самолеты на запчасти для ремонта других.

Напомним, мы писали, что санкции лишили авиацию РФ популярных маршрутов.