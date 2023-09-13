Украинским беженцам могут упростить получение карты резидента ЕС: детали

Украинцев за границей нередко интересует возможность легализации для длительного проживания. Одним из таких документов является карта резидента ЕС.

Какие условия для получения такого разрешения на жительство сейчас и как могут измениться правила для украинских беженцев, в комментарии TRAVEL РБК-Украина объяснил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.

Какие основные условия для получения карты резидента ЕС

Карта долгосрочного резидента Европейского Союза (карта резидента ЕС) – это документ, подтверждающий право граждан третьих стран на проживание и трудоустройство в одной из стран ЕС, отмечает юрист.

Требования и процедура получения карты резидента ЕС отличаются в разных странах ЕС. Основными критериями для ее получения являются:

законное пребывание в стране ЕС в течение определенного срока – 5 лет;

стабильный доход, подтверждением которого может быть справка с работы или трудовой договор или подтверждение финансового обеспечения родителями или близкими родственниками;

медицинское страхование;

место жительства в выбранной стране ЕС, подтвержденное правом собственности или договором аренды;

подтверждение знания языка в выбранной стране ЕС минимум на уровне В1;

способность к уплате налогов и сборов;

лицо не представляет угрозы общественному порядку и безопасности.

Фото: Польская граница (twitter.com/Straz_Graniczna)

Могут ли украинские беженцы получить карту резидента ЕС

Одним из главных критериев получения статуса резидента ЕС является легальное пребывание в стране ЕС в течение 5 лет, которое может включать период пребывания в определенном государстве на основании временной защиты, обращает внимание Никита Муренко.

"Для вычисления 5 лет постоянного пребывания на территории страны ЕС следует помнить об ограниченном сроке выезда за пределы такой страны. То есть, если лицо проживало определенный период в странах ЕС до своего выезда из Украины после 24 февраля 2022 года и получило временную защиту, то ему зачислится 5 лет, если выезд в Украину или другие страны не превышал 10 месяцев", – уточняет юрист.

Пять лет проживания в выбранной стране ЕС засчитываются на основании других разрешительных документов, подтверждающих легальное пребывание человека в этой стране.

"В случае, когда лицо выехало в страну ЕС с 24 февраля 2022 года и получило временную защиту, но не находилось непрерывно в этой стране 5 лет, этот человек не может подать заявление на получение карты резидента ЕС", –объясняет актуальные правила специалист.

Между тем, в апреле 2023 года на пленарном заседании Европарламента большинство депутатов поддержали проведение переговоров по внесению изменений в действующую Директиву о долгосрочных резидентах, упрощающих порядок получения карты резидента ЕС. Эти изменения предусмотрены для внесения до февраля 2024 года, добавляет Никита Муренко.

Переговоры включают следующие ключевые изменения:

включение лиц, имеющих статус временной защиты ;

; сокращенный необходимый срок проживания для получения статуса резидента ЕС с 5 до 3 лет ;

; обретение детьми резидентов ЕС автоматического статуса резидента, независимо от места их рождения;

члены семьи, проживающие во втором государстве ЕС, будут иметь возможность пользоваться теми же правами, что и члены семьи, проживающие в первом государстве ЕС;

уменьшение максимального срока рассмотрения заявления на получение статуса резидента ЕС с 6 месяцев до 60 дней с даты подачи такой заявки.

Такие изменения подразумевают положительное влияние на интеграцию граждан третьих стран и гарантию легальной трудовой миграции.

Ранее мы сообщали, что еще одна страна ЕС намерена продлить защиту до 2025 года.

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