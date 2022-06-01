Погані умови. В Болгарії виникають масові суперечки через розміщення українців

Наприкінці травня в Болгарії закінчилася програма тимчасового розміщення українців, після якої їх мають переселити у муніципальні заклади розміщення.

У Болгарії заявляють про масові відмови українських біженців виїздити з курортних готелів, які знаходяться поблизу моря. На автобусні рейси, які мали перевезти біженців в нові заклади, приходить дуже мало людей. Тим часом українці скаржаться на те, що в нових закладах розміщення умови значно гірші.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на болгарське видання Sofiaglobe.

Тепер без моря. Через що виникло непорозуміння

Нещодавно, 31 травня, завершилася державна програма, за якою українців розміщували в курортних готелях на Чорному морі, повідомляло РБК-Україна напередодні.

Однак на тлі нібито небажання українців переїздити з курортів Болгарії в інші регіони країни, на другий день запланованої триденної операції із організованого переселення, віце-прем’єр-міністр Болгарії Каліна Константинова оголосила, що переміщення біженців припиняється.

Тепер переселенців, яких після завершення програми не будуть мати іншого житла, розмістять у тимчасових притулках.

На зміну старої програми зміну започаткували іншу - біженців розмістять у закладах, які розташовані не у приморських районах, де влітку починається курортний сезон та чекають туристів, а в інших регіонах країни. Немало українців вже поскаржилися на те, що в інших готелях значно гірші умови.

Як пишуть болгарські ЗМІ, в останні дні дії програми в пункти відправки біженців в інші заклади прийшло значно менше людей, ніж очікувала місцева влада. Мовляв, через чутки про те, що вже розселені раніше в нові готелі українці поскаржилися на погані умови проживання, і нових бажаючих туди переїздити виявилося мало.

Скільки українців отримало тимчасовий захист у Болгарії

Каліна Константинова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Болгарії прибуло близько 300 000 українців. З них понад 110 000 вже отримали від держави тимчасовий захист і притулок.

Віце-прем'єр зазначила, що ця кількість біженців вдвічі більша, ніж, приміром, усе населення міста Габрово та Габровського району.

Фото: Українців у Болгарії розміщували в курортних готелях на морі, але програма завершилася 31 травня (unsplash.com)

"Протягом трьох місяців ми надаємо щоденний, абсолютно непередбачений догляд для понад 110 000 людей", – зазначила вона.

За словами голови гуманітарного штабу, Болгарія зробила все можливе, щоб розмістити українців у комфортних умовах і не створювати для цього наметових таборів, як зробили у низці країн Європи.

Як далі розміщуватимуть українців у Болгарії

Голова гуманітарного штабу зауважила, що більше утримувати українців в готелях біля моря можливості немає, і цей захід з самого початку анонсували як тимчасовий для тих, кому треба задовольнити найбільш базові потреби.

"Для всіх інших осіб з тимчасовим захистом оголошую: після того, як ми не отримали від вас достовірної інформації, після того, як ви до останнього не повідомили посередників та виїзних груп про свої наміри, після другої доби автобуси, які не наповнюються та поїзди з порожніми вагонами вирушають зі станцій, оголошую: ми припиняємо інтеграційний план розселення біженців у глибині країни, за допомогою якого ми прагнули задовольнити потреби людей, і всі люди, які перебувають у готелях і кажуть, що їм нікуди йти, будуть тимчасово розміщені в буферні центри Сарафово та Єлхово", - зазначила Константинова.

За її словами, розселення українців у буферних зонах триватиме до моменту, як буде відома точна кількість людей, які цього потребують.

Наразі ті, хто отримав у Болгарії статус тимчасового захисту, незалежно від того, чи відмовляються вони від програми гуманітарного розміщення, продовжують залишатися під захистом та мають право на вільне проживання в країні.

"Також вони продовжують користуватися всіма соціальними пільгами, мають право на працю та отримання лікування", - пояснила Константинова.

Нагадаємо, у низці країн ЄС проїзд для українців знову стане платним: названо дату.