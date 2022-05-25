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У Болгарії українських біженців виселять з готелів: названа причина

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Середа 25 травня 2022 15:55
У Болгарії українських біженців виселять з готелів: названа причина Фото: Созополь, Болгарія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Країна змінює умови перебування українців у країні

Починаючи з 31 травня 2022 року ті українці, які на безкоштовній основі проживали в готелях Болгарії, змушені будуть покинути номери. Причина - в термінах закінчення гуманітарної програми.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

Уточнюється, що ті українці, які не знайшли роботу в країні й не можуть оплатити своє проживання, розселять в муніципальні або державні гуртожитки. Для таких цілей їм буде забезпечено 15 тисяч ліжок. Однак багатьом біженцям доведеться шукати житло самостійно.

За офіційними даними, до Болгарії з початку повномасштабної війни в Україні прибуло 201 904 громадянина нашої країни.

"Сьогодні в країні залишається 93 498 біженців, з них 35 тисяч дітей, 51 291 людина перебуває на державному утриманні. 84 300 громадян України мають статус тимчасового захисту", - зазначають у VisitUkraine.

Під час війни українці можуть вільно в'їжджати до Болгарії.

Громадяни нашої країни, в тому числі ті, які проживають в місцевих готелях, мають право на отримання одноразової соціальної допомоги у розмірі 375 левів (сума становить близько 6 тисяч грн в еквіваленті).

Детальніше про грошову допомогу українцям в Болгарії й про те, як її отримати, можна прочитати по посиланням.

Нагадаємо, ми писали, чому сотні українських біженців виселяють з житла у Британії.

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