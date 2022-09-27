Деньги на аренду жилья. Как украинцам в Польше получить субсидию

Власти Польши помогут украинским беженцам платить за арендуемое жилье. Для этого в стране действует программа жилищных субсидий для семей с низким доходом.
Как получить компенсацию и сколько времени можно будет пользоваться помощью государства, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inPoland .
В Польше действует программа помощи людям, которым финансово сложно платить счета за жилье. Эта субсидия называется Dodatek mieszkaniowy. Для украинцев средства будут выплачиваться местными властями.
Помощь рассчитана на компенсацию при оплате за аренду жилья, текущие коммунальные платежи и административные сборы. В общей сложности субсидия компенсирует до 70% расходов на жилье.
Впрочем, для получения пособия необходимо соответствовать определенным критериям дохода.
Например:
Срок, на который предоставляется субсидия, – до 6 месяцев.
Фото: Субсидия за жилье предоставляется на полгода (unsplash.com/tomek-baginski)
Украинские беженцы, снимающие жилье в Польше и желающие получить компенсацию от государства, должны обратиться в органы местного самоуправления. Решение о предоставлении субсидий находится в компетенции глав городов и коммун.
Для подачи заявки необходимы следующие документы:
Денежная компенсация будет поступать на счет нанимающего жилье или арендодателя.
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