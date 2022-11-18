Эстония вводит дополнительные проверки для украинцев на границах: причины

В Эстонии начали тщательную проверку украинцев и россиян, которые приезжают в страну, а также выезжают в Латвию и Финляндию.

Меры контроля проводятся до 20 ноября, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Цель проверок – посчитать украинских беженцев и россиян в стране

Эстонские власти заявили, что тщательный пограничный контроль для граждан Украины и России будут проводить не только не эстонско-российской границе, но и при выезде из страны в Латвию или Финляндию.

По данным Полиции и погранохраны Эстонии, усиленный пограничный контроль будет действовать до 20 ноября.

"Помимо того, что происходит на границе EE-VF (Эстония - РФ), мы также будем более тщательно проверять граждан Украины и Российской Федерации, выезжающих из Эстонии в Латвию или Финляндию. Для этого мы задействовали дополнительные ресурсы сотрудников полиции и пограничников", - говорится в сообщении.

Цель пограничников - получить более полное представление о количестве беженцев из Украины и граждан России, остающихся в стране.

Кроме того, пограничные проверки также помогут собрать информацию о количестве украинцев, уехавших в другую страну.

Фото: Пограничники хотят посчитать оставшихся в стране беженцев (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

Как происходят проверки на внутренних границах с ЕС

В Полиции и пограничная службе Эстонии также сообщили, что власти проверяют все автобусы и микроавтобусы, выезжающие из страны. Также - сравнивают данные о пассажирах судов и используют систему автоматического распознавания номерных знаков для проверки транспортных средств с украинскими и российскими номерами.

"Мы сравниваем данные о пассажирах судов с данными о пересечении границы. Систему автоматического распознавания номерных знаков используем, чтобы проверить, какие транспортные средства с номерными знаками UA и VF, въехавшие в Эстонию, выехали из страны", - объяснили в ведомстве.

Остановку автомобилей и проверку документов проводят в основном на дорогах вблизи границы Эстонии и Латвии. Пассажиров предупреждают, что при планировании путешествия нужно предусмотреть больше времени на инспекцию.

"Властям важно знать, где находятся иностранцы"

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что пограничный контроль необходимо восстановить, чтобы иметь четкое представление о количестве иностранцев, находящихся в стране, а также о количестве уезжающих.

"У нас на территорию Эстонии въехало более 100 000 граждан Украины, и нам крайне важно четко знать, где находятся люди", - сказал он.

Кроме того, министр подчеркнул, что проверки на внутренних границах Шенгена должны быть осуществлены без промедления.

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