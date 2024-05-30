Гражданство Германии получили рекордное число иностранцев: сколько среди них украинцев

В 2023 году гражданство Германии получили 200 тыс. человек, что составляет наибольшее количество с 2000 года. В прошлом году немецкие паспорта предоставили гражданам 157 стран.

Немецкое гражданство получили почти 6 тысяч украинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengen.news.

По данным Федерального статистического управления Германии, в 2023 году гражданство страны получили 200 095 человек. Это на 19% по сравнению с показателями 2022 года (168 545 человек).

В прошлом году больше всего паспортов Германии предоставили гражданам таких стран:

Сирия – 75 485;

Турция – 10 735;

Ирак – 10 710;

Румыния – 7575;

Афганистан – 6520.

В 2023 году гражданство Германии получили также 5910 граждан Украины. Из них 7% проживали в стране не менее 10 лет, а 5,3% – не менее 6 лет.

В этом году за получением германского гражданства обращаются больше израильтян. Если в 2023 году от граждан Израиля поступило 9129 заявлений о натурализации, то с начала 2024 года – уже 6869 просьб.

В Германии планируется запустить новую онлайн-платформу, которая будет предоставлять информацию о процедурах подачи заявки на немецкое гражданство. Сайт должен начать работу 27 июня 2024 года, когда вступит в силу новый закон Германии о двойном гражданстве.

Напомним, мы писали, в Германии упростили получение гражданства, так что многие украинские беженцы смогут претендовать на немецкий паспорт уже в следующем году. Одно из основных требований – знание языка.

Также мы рассказывали, станет ли украинцам проще получить немецкий паспорт. Юрист объяснил основные изменения в законе.

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