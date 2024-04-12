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Греция подарит туристам отдых на сотни евро: кто может приехать

Фото: Отдых на острове Родос (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Греции объявило о том, чтотуристам, которые отдыхали на Родосе в прошлом году, подарят бесплатный отдых в 2024 году. Электронные ваучеры будут выдаваться на сумму до 500 евро.

Кто сможет приехать отдохнуть бесплатно и какие условия программы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

В июле 2023 году на Родосе вспыхнули лесные пожары, из-за чего около 25 тысяч туристов были вынуждены эвакуироваться. Теперь власти Греции предлагают им компенсации – отдых в этом году. Те, кто останавливался в отелях, эвакуированных из-за пожаров, смогут воспользоваться ваучерами на сумму до 500 евро для покрытия проживания в течение недели.

Электронные ваучеры будут действительны в межсезонье на острове – с этих дней до 31 мая, а затем с 1 октября по 15 ноября. 

Представители туристической службы на Родосе говорят, что спрос на ваучеры уже высокий, более 5000 будущих отдыхающих уже зарегистрировались. Ожидается, что заявок будет еще больше на осенние даты, когда больше людей узнают о схеме.

Компенсация будет составлять от 300 до 500 евро, но она доступна только в гостиницах, а не частных жилищах.

Напомним, мы писали, что на большинстве пляжей Греции хотят запретить шезлонги. Такие мероприятия должны преодолеть чрезмерный туризм.

Также мы рассказывали, что семь из десяти чистейших пляжей мира – в Европе. В топ-10 попала и Греция.

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ГрециятуристиОтдых за границей