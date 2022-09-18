Існує на картах, але не у реальності. Що таке Острів Нуль та навіщо його вигадали

Як позначають точку перетину нульового меридіана з екватором

Острів Нуль (англійською — Null Island) — вигаданий острів у Гвінейській затоці, який "розташували" на карті у точці відліку системи географічних координат, де перетинаються екватор та нульовий меридіан. Глибина тут досягає 4940 метрів.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що це за місце, чому його назвали "Островом Нуль" і навіщо почали відзначати на карті.

Вигадали у 2011 році. Що таке Острів Нуль

Вигаданий острів доданий до набору переданих у суспільне надбання геоданих Natural Earth. Там описує цей об'єкт як "острів площею 1 квадратний метр" зі шкалою рангу 100, яка не має положення на карті. Острів вигадали жартома у 2011 році, але його використовують у багатьох картографічних системах для відстеження помилок у розрахунку координат.

Острів "знаходиться" у Гвінейській затоці порівняно недалеко від Африканського узбережжя. У точці, яку назвали Острів Нуль, перетинаються дві базові лінії геодезичних вимірювань, нульовий меридіан та екватор, виражені у довготі та широті: 0°N, 0°E.

Нульовий острів — це просто розмовна назва перетину цих двох основних ортодромій. Ортодромія (або велике коло) — це максимально довга лінія, окреслена навколо сфери, що поділяє її на дві рівні половини або півкулі.

Відео: Null Island — місце, якого не існує в реальності, але воно є на карті (youtube.com/Minute Earth)

Екватор, рівновіддалений від полюсів, ділить планету на північну та південну півкулі. Гринвіцький меридіан, який ділить світ на східну та західну півкулі – більш умовна лінія. Його статус нульового меридіана світу було встановлено лише у 1884 році на Міжнародній конференції з меридіанів у Вашингтоні, округ Колумбія. Французи утрималися під час фінального голосування: вони виступали за паризький меридіан.

З 1884 року точці перетину меридіанів ніхто особливо не надавав значення. А у 2011 році ця точка раптово з'явилася у загальнодоступному наборі картографічних даних Natural Earth як "Нульовий острів". Це започаткувало цікавий процес: раптово почали малювати карти "острова", придумали навіть прапори та вигадані історії про нього.

З якою метою Острів Нуль позначають на карті

У минулому, до появи комп'ютерів, широту та довготу розраховували вручну. Пізніше розробили систему використання супутників, щоб визначати, де хтось чи щось знаходиться Землі. За допомогою комп'ютерів люди почали записувати координати різних точок та зберігати їх у базах даних. Таким чином, ви можете легко розрахувати відстань між вашим місцезнаходженням та будь-якою іншою точкою на Землі.

Фото: Розташування Острови Нуль на карті світу (Wikipedia.org)

Але що станеться, якщо один із цих записів у базі даних отримає неправильні координати? Наприклад, максимальне значення широти становить 90 градусів (Північний полюс). А максимальне значення довготи – 180 градусів (половина Землі від Грінвіча).

Що буде, якщо ви введете значення координат (91, 181) у базу даних координат? Ці значення не мають сенсу. Тому натомість вони змінюються на (null, null). Це означає, що таких координат немає.

Фото: Погодний буй системи ATLAS (Autonomous Temperature Line Acquisition System), розташований на координатах острова Нуль (Wikipedia.org)

Якщо це перетворюється на число з плаваючою комою, воно стає (0, 0). Це призводить до того, що будь-які "погані" координати опиняються в точці (0, 0) у базі даних. Щоб ці помилки було легше знайти в базах даних, цьому місцю, квадратному метру на нульовій широті та нульовій довготі, було надано назву "Острів Нуль".

Станція Soul Buoy у нульовій точці

У 1997 році США, Франція та Бразилія встановили в Південній Атлантиці 17 буїв для спостереження за погодою та морем. Один із них пришвартований до морського дна (близько 16 000 футів або 5 км у глибину) точно на 0° північної широти, 0° східної довготи.

Це станція 13010 також відома як "Soul Buoy". Вона вимірює температуру повітря і води, швидкість і напрям вітру та інші змінні в нульовій точці. Усі 17 буїв, названих на честь різних музичних жанрів, щороку перевіряють. Адже вони привертають увагу риб. А значить, і рибальські човни, що може призвести до пошкодження обладнання чи буя.

Зазначимо, що в Італії платять 15 000 євро за переїзд на мальовничий острів.

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