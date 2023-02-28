Готовы к ЕС. В Польше объяснили рекордные темпы трудоустройства украинцев

Подавляющее большинство украинских беженцев устроились на работу в Польше. Более половины из них начали работать в первые месяцы по прибытии.

Об чем свидетельствуют такие темпы трудоустройства украинцев, по мнению польских экспертов, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Опрос "Военные беженцы из Украины. Год в Польше" провели платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши.

Оказалось, что 84% трудоспособных украинцев, выехавших в Польшу из-за войны, уже трудоустроились в этой стране. При чем в первый месяц работу нашли 27% беженцев, а 34% людей начали работать в течение 3 месяцев.

По мнению авторов исследования, такой результат свидетельствует о высокой эффективности внедренных решений польской власти, поддержке работодателей и желании беженцев работать.

"Мы имеем дело с ситуацией, когда большое количество украинцев, работающих в Польше, не лишают поляков работы, а уменьшают безработицу. Это очень интересные выводы, которые должны проанализировать профильные министерства для нашей социальной политики. Я приятно удивлен, не ожидал таких хороших результатов" ", – прокомментировал результаты исследования руководитель Канцелярии премьер-министра Польши Марек Кухцинский на конференции "Европа Карпат" в польском Красичине.

Фото: Треть беженцев начали работать в течение 3 месяцев (gettyimages.com)

Если за такое короткое время столько украинцев, преимущественно женщины, берутся за работу, то есть адаптируются к условиям Евросоюза, это может свидетельствовать, что люди уже готовы быстро соответствовать всем стандартам, которые требует Европейский Союз, и не только ментально, добавил чиновник.

"Польше понадобилось для этого несколько лет", – заметил он.

Между тем, опрос выявил, что чувство уверенности и независимости украинских беженцев на польском рынке труда растет – 38% респондентов сменили работодателя в течение года.

"Беженцы ищут предложения работы, больше соответствующие их навыкам и квалификациям, в том числе благодаря изучению польского языка и профессиональному обучению. Столь высокий уровень занятости среди украинцев уже в первые месяцы пребывания в Польше свидетельствует не только об их решимости устроиться на работу, но и об открытости польских предпринимателей новым работникам, а также о потребностях рынка и экономики Польши", – отмечает председатель правления EWL Анджей Коркус.

По информации Министерства семьи и социальной политики, с начала полномасштабного вторжения по упрощенным процедурам в Польше трудоустроились около 900 тысяч граждан Украины.

Напомним, мы рассказывали о схемах обмана украинцев при трудоустройстве за рубежом и как избежать мошенничества.