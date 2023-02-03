Схемы обмана украинцев при трудоустройстве за границей: как избежать мошенничества

С начала войны за границей оказались миллионы украинцев. Вместе с временной защитой беженцы получили доступ на рынок труда в европейских странах.

Как не столкнуться с мошенничеством во время трудоустройства, TRAVEL РБК-Украина рассказали в миграционной платформе EWL.

Какие существуют схемы обмана при трудоустройстве

Существует несколько схем, которые используют мошенники и недобросовестные работодатели – такие условно можно разделить на 2 группы, говорит руководитель отдела легализации платформы Мария Кузенко.

"К первой можно отнести схемы, когда человек, ищущий работу, не знает о ловушках и что его могут обмануть. Ко второй – когда человек сознательно соглашается на сомнительные рискованные предложения трудоустройства, но в результате все равно становится жертвой обмана. Например, трудоустройство трудового договора", – объясняет эксперт.

Она перечисляет самые распространенные схемы мошенничества:

Работа без оформления трудового контракта. Некоторые недобросовестные агентства по трудоустройству или посредники обещают ставки выше рыночных, но при этом не оформляют легально документы. Люди, желая зарабатывать больше, соглашаются и трудятся без трудового договора. В результате могут совсем не получить зарплату.

Некоторые недобросовестные агентства по трудоустройству или посредники обещают ставки выше рыночных, но при этом не оформляют легально документы. Люди, желая зарабатывать больше, соглашаются и трудятся без трудового договора. В результате могут совсем не получить зарплату. Плохие условия проживания. Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако в реальности они не отвечают заявленным и выясняется, что такой работы нет. Вместо этого предлагают трудоустроиться на другую, с менее привлекательными ставками и условиями.

Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако в реальности они не отвечают заявленным и выясняется, что такой работы нет. Вместо этого предлагают трудоустроиться на другую, с менее привлекательными ставками и условиями. Обман на объявлениях о работе. Мошенники выдают себя за работодателей, размещают в интернете вакансии с привлекательным описанием и обещаниями хорошей работы и зарплаты, но не выдвигают чрезмерных требований к кандидатам. В рекламе могут использовать название известной международной компании. Все это убеждает кандидата отправить заявку на работу. Спустя время он получает e-mail, где сообщают, что его "кандидатура идеальна", но для приема на работу нужно заполнить анкету с датой рождения, адресом проживания, номером счета и отправить двусторонний скан своей ID-карты.

Фото: Работодатели обещают более высокую зарплату при нелегальном оформлении (gettyimages.com)

"Приступать к работе следует только после подписания договора"

Чтобы избежать мошенничества, специалисты EWL советуют украинцам проверять информацию о компании, в которой они собираются работать:

как давно компания работает на рынке;

есть ли компания в соцсетях, имеет ли сайт, какие о ней отзывы;

есть ли все необходимые лицензии у компании на территории страны;

легко найти информацию о владельцах и ключевых работниках компании;

пишут ли о компании в медиа и что именно.

Также нужно обязательно подписать трудовой договор. В нем должна быть указана информация о трудоустройстве – должность, зарплата, условия работы.

Приступать к труду следует только после заключения договора. Граждане Украины, которые выходят на работу без подписанного договора или до его подписания, рискуют столкнуться со злоупотреблениями со стороны нечестных работодателей.

Напомним, мы писали, что украинцев предупредили о правилах работы в Германии.

Также мы рассказывали, можно ли украинцам ехать в Европу без временной защиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.