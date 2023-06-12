Гостям уже не рады. Какие направления не советуют туристам в Европе в этом году

Чрезмерный туризм становится проблемой для некоторых европейских локаций – местные жители жалуются на шум ночью от туристов или толпы в местах прогулок.

Поэтому страны ЕС вводят ограничительные меры, чтобы направления не были "перегружены", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой schengenvisainfo.com.

Некоторые локации стали "антитуристическими" из-за ограничения доступных для туристов мест или чрезмерного числа путешественников.

Австрия – забор от туристов в популярной локации

Австрийский город Гальштат внесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и туда ежегодно приезжают более миллиона туристов. Однако в этом году после протестов местных жителей против чрезмерного туризма власти установили в одной из панорамных локаций деревянный забор, который закрывает вид и не позволяет делать красочные фото.

"Чтобы справиться с туризмом, Гальштат уже ввел дневные ограничения на количество автобусов и автомобилей, которые могут въехать в город", – сообщало Euronews.

Впрочем, в начале лета туристы прибывают по максимуму, а местные жители, просто хотят, чтобы их оставили в покое, поэтому продолжают бороться с чрезмерным туризмом.

Фото: Город Зальцбург в Австрии (unsplash.com/alex-hufnagl)

Портал аренды жилья для отдыха Holidu отмечает, что еще одним чрезвычайно популярным направлением в Австрии является Зальцбург, у которого на этой платформе 1,4 млрд просмотров. Это значит, что локация также страдает от чрезмерного посещения.

Города Франции страдают от чрезмерного туризма

Многие французские города ввели ограничение на количество посетителей, так как эти направления буквально наводнены туристами. По данным Forbes, на каждого жителя Парижа приходится 9 туристов, а в Марселе ввели ограничения на количество посетителей.

Кроме того, Holidu сообщает, что Париж, Лион и Марсель являются одними из самых известных направлений во Франции, у них 64,8 млрд, 9,3 млрд и 9,2 млрд просмотров соответственно, а у Бордо в общей сложности 2,6 млрд просмотров.

В Италии установили зоны без фотосъемки

Знаменитый итальянский город Портофино, в котором проживает всего 400 человек, но который постоянно посещают тысячи человек, установил зоны "без тусовок", запрещающие позировать для фотографий, а любой, кто находится в этих местах с 10:00 утра до 6:00 вечера, может быть оштрафован на сумму до 270 евро.

Фото: Город Портофино в Италии (unsplash.com/ricardo-gomez-angel)

Также есть запреты и в Венеции. Например, относительно круизных лайнеров. Город, в котором на одного жителя приходится 21 турист, продолжает решать серьезные экологические проблемы из-за своего местоположения. Также в прошлом году Рим начал применять принудительные меры – в том числе ограничил доступ к некоторым локациям в городе, таким как фонтан Треви и Испанская лестница.

У Милана на сайте Holidu одни из самых высоких просмотров – 13,6 млрд. Рим в прошлом году посетили 26 млн туристов.

Испанские курорты выбирают миллионы туристов

Испанские локации переполнены в основном британскими туристами. Ведущие направления, такие как Майорка, ограничивают количество туристических мест на острове до 430 000.

Фото: Город Барселона в Испании (unsplash.com/daniel-corneschi)

А Барселону для отдыха ежегодно выбирают 12 млн посетителей. По данным портала Holidu, этот город – один из самых известных с точки зрения видов. У направления 106 млрд просмотров.

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