ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Побеждает уже 12 раз. Аэропорт Сингапура снова признали лучшим в мире

Новина українською →
Четверг 23 марта 2023 14:34
Побеждает уже 12 раз. Аэропорт Сингапура снова признали лучшим в мире Фото: Аэропорт Сингапура (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Сингапурский аэропорт Чанги занял первое место в рейтинге лучших аэропортов мира в 2023 году от Skytrax. Лидерскую позицию он получает в 12-й раз.

В этом году рейтинг составили на основе голосов 11 млн путешественников из более чем 100 стран, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на cfts.org.ua.

Сингапурский аэропорт Чанги побеждал в номинации "Лучший аэропорт" World Airport Awards от Skytrax ежегодно в 2013-2020 годах. Теперь локация, которая оставляет превзойденные впечатления у пассажиров и воспринимается как отдельная туристическая достопримечательность, стала победителем 2023 года.

Там есть огромная оранжерейная зона с тропическими растениями, водопадом и подвесными мостами, зеркальный лабиринт, детская территория с горками и игровыми автоматами, рестораны, магазины и гостиницы.

Аэропорт Доха-Хамад в столице Катара снова занял второе место. Аэропорт описали как наиболее поражающий архитектурой и роскошью.

Третье место на этот раз занял токийский аэропорт Ханеда – один из самых загруженных в мире.

В список лучших аэропортов мира вновь попал аэропорт в Стамбуле и парижский имени Шарля де Голля.

Топ-10 лучших аэропортов мира в 2023 году:

  • Сингапур Чанги (3 место в 2022 году);
  • Аэропорт Доха Хамад (1 место в 2022 году);
  • Токио-Ханеда (2 место в 2022 году);
  • Сеул-Инчхон (5 место в 2022 году);
  • Париж CDG (6 место в 2022);
  • Стамбул IST (8-е место в 2022 году);
  • Мюнхен (7 место в 2022 году);
  • Цюрих (9 место в 2022 году);
  • Токио-Нарита (4 место в 2022 году);
  • Мадрид-Барахас (16-е место в 2022 году).

Побеждает уже 12 раз. Аэропорт Сингапура снова признали лучшим в миреФото: Зеленая зона аэропорта Чанги (pixabay.com)

Далее рейтинг лучших аэропортов выглядит так:

  • Вена (19 место в 2022 году);
  • Хельсинки-Вантаа (11 место в 2022 году);
  • Рим Фьюмичино (24 место в 2022 году);
  • Копенгаген (17 место в 2022 году);
  • Кансай (10 место в 2022 году);
  • Сентореа (12-е место в 2022 году);
  • Дубай (14 место в 2021 году);
  • Сиэтл (27 место в 2021 году);
  • Мельбурн (26 место в 2021 году);
  • Ванкувер (28 место в 2021 году).

Напомним, мы писали о самых дружелюбных к туристам странах мира.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
аеропорт Сингапур Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Где украинцам можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Наталья Рудниченко
"Парижский синдром" украинской переселенки. Почему я не захотела жить в Париже
Наталья Рудниченко
специально для РБК-Украина
Наталья Будянская
Сложности адаптации. Как я переезжала в Словакию из-за войны и почему вернулась в Украину
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Олег Васильев
От 230 гривен. Топ самых бюджетных поездов в Карпаты из разных городов Украины
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения