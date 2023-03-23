Побеждает уже 12 раз. Аэропорт Сингапура снова признали лучшим в мире

Сингапурский аэропорт Чанги занял первое место в рейтинге лучших аэропортов мира в 2023 году от Skytrax. Лидерскую позицию он получает в 12-й раз.

В этом году рейтинг составили на основе голосов 11 млн путешественников из более чем 100 стран, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на cfts.org.ua.

Сингапурский аэропорт Чанги побеждал в номинации "Лучший аэропорт" World Airport Awards от Skytrax ежегодно в 2013-2020 годах. Теперь локация, которая оставляет превзойденные впечатления у пассажиров и воспринимается как отдельная туристическая достопримечательность, стала победителем 2023 года.

Там есть огромная оранжерейная зона с тропическими растениями, водопадом и подвесными мостами, зеркальный лабиринт, детская территория с горками и игровыми автоматами, рестораны, магазины и гостиницы.

Аэропорт Доха-Хамад в столице Катара снова занял второе место. Аэропорт описали как наиболее поражающий архитектурой и роскошью.

Третье место на этот раз занял токийский аэропорт Ханеда – один из самых загруженных в мире.

В список лучших аэропортов мира вновь попал аэропорт в Стамбуле и парижский имени Шарля де Голля.

Топ-10 лучших аэропортов мира в 2023 году:

Сингапур Чанги (3 место в 2022 году);

Аэропорт Доха Хамад (1 место в 2022 году);

Токио-Ханеда (2 место в 2022 году);

Сеул-Инчхон (5 место в 2022 году);

Париж CDG (6 место в 2022);

Стамбул IST (8-е место в 2022 году);

Мюнхен (7 место в 2022 году);

Цюрих (9 место в 2022 году);

Токио-Нарита (4 место в 2022 году);

Мадрид-Барахас (16-е место в 2022 году).

Фото: Зеленая зона аэропорта Чанги (pixabay.com)

Далее рейтинг лучших аэропортов выглядит так:

Вена (19 место в 2022 году);

Хельсинки-Вантаа (11 место в 2022 году);

Рим Фьюмичино (24 место в 2022 году);

Копенгаген (17 место в 2022 году);

Кансай (10 место в 2022 году);

Сентореа (12-е место в 2022 году);

Дубай (14 место в 2021 году);

Сиэтл (27 место в 2021 году);

Мельбурн (26 место в 2021 году);

Ванкувер (28 место в 2021 году).

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