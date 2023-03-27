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Поляны Закарпатья покрылись тысячами крокусов: яркие фото

Фото: Крокусы в Колочаве (facebook.com/Viktor Pavlysh)
Автор: Ольга Маджумдар

В Закарпатье массово цветут крокусы – как в секретных местах дикой природы, так и на территориях туристических локаций. Одна из таких – музей "Старое село" в Колочаве.

TRAVEL РБК-Украина подобрало яркие фотографии цветочных полян, которыми делятся украинцы в соцсетях.

В Карпатах есть немало мест, где цветут краснокнижные шафраны – как на территории туристических локаций, так и среди дикого леса и на высокогорье.

В эти дни украинцы делают яркие фото полян крокусов на территории музея "Старое село" в Колочаве на Закарпатье. Это один из 10 музеев села. В скансене воссоздали дома разных социальных слоев. Также там находится музей колочавской узкоколейки.

Фото: Цветение крокусов в Колочаве (instagram.com/svitlana_yusupova)

Крокусы будут цвести еще в начале апреля – путешественники едут в это время, чтобы сделать яркие фото и отдохнуть в атмосфере весеннего цветения.

Кроме Колочавы, туристы могут побывать в известном общедоступном месте, где можно любоваться шафранами – дендропарке "Березинка" вблизи Мукачево.

Фото: Цветение крокусов в дикой природе (facebook.com/uakatya/Екатерина Квитка-Горицвит)

Также любителей природы приглашают увидеть массовое цветение крокусов на территории Долины нарциссов (город Хуст) и на коллекционном участке центральной усадьбы Карпатского биосферного заповедника (город Рахов).

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