Война все изменила. Как в Харькове реставрируют архитектуру, сохраняя историю города

О состоянии исторической застройки, защите наследия и о том, каким будет Харьков после войны – в материале.

В Украине даже во время войны не прекращают работу локальные волонтерские инициативы, которые пытаются сохранить аутентичную местную архитектуру и своим примером вдохновляют горожан ценить наследие, которое их окружает.

В Чернигове волонтеры "Дерев'яного мережива" восстанавливают резные элементы на домах, на Западе Украины команда "Франківськ, який треба берегти" реставрирует старинные двери в городе. Свои вдохновители к сохранению истории есть и в Харькове: там действует проект "Дверики Харків", который основали архитекторы и реставраторы города, чтобы восстанавливать исторические двери.

О ценности местной архитектуры, восстановлении дверей и войне TRAVEL РБК-Украина рассказывает координатор харьковской инициативы dveryki по реставрации харьковских дверей Сандра Струмскас.

Аутентичные ворота и северный модерн. О ценности архитектуры Харькова

Казалось бы, дверь – это что-то маленькое и незаметное, но на самом деле это очень важная деталь дома, архитектуры, города. Это его изюминки.

Это часть здания, которая всегда взаимодействует с человеком на уровне взгляда. Или непосредственного контакта со зданием. Ведь, чтобы попасть внутрь, нужно взаимодействовать с воротами, дверями и порталами. Прикоснуться к ручке, прикоснуться к дереву, чтобы толкнуть дверь.

Самая главная ценность сохранившихся на сегодня харьковских дверей – это их редкость. По сравнению с другими городами, это всего 5-10% аутентичных ворот. Исторические здания города тоже не в лучшем состоянии. Поэтому аутентичная сохранившаяся дверь – это одна из немногих возможностей узнать, как здание или улица выглядели в прошлом.

Фото: Архитектурная школа Харькова уникальна большим количеством зданий в стиле модерн (предоставлено dveryki_kharkiv)

Если говорить о региональных особенностях архитектурной школы Харькова, то она уникальна большим количеством построек в стиле модерн (ар-нуво). В частности, хочется отметить постройки в стиле северный модерн или, как его еще называют, национальный романтизм. Примеров такой архитектуры по всей Украине очень немного. Двери этих домов уникальны.

Некоторые здания в стиле северного модерна в Харькове можно увидеть по следующим адресам:

ул. Пушкинская, 3;

пл. Конституции, 11;

ул. Чигирина, 8;

ул. Чернышевского, 59;

ул. Чернышевского, 28;

ул. Короленко, 18;

ул. Дмитриевская, 20;

ул. Дарвина, 29;

ул. Алчевских, 18.

Фото: Дома в стиле северного модерна в Харькове (предоставлены РБК-Украина)

Также в Харькове сохранились двери в стиле украинского модерна. Это уникальный стиль с использованием украинских традиционных элементов в архитектуре модерн. Из примеров объектов этого стиля могу привести здание Полтавского краеведческого музея и здание Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Кроме академии, в Харькове сохранилось несколько поместий и доходных домов в этом стиле. Это достаточно локальный, слобожанский стиль, на западе Украины о таком стиле некоторые даже не слышали.

Фото: Здание в стиле украинского модерна, улица Мироносицкая, 44 (предоставлено РБК-Украина)

Фото: Здание Харьковской государственной академии дизайна и искусств (wikipedia.org)

"Дверная" инициатива. Как команда заинтересовалась архитектурой

Нас объединила Виктория Нестеренко, которая преподает и представляет образовательную программу "Урбанистические студии" в ХНУ им. В.Н. Каразина.

Во время своей поездки в Ивано-Франковск она узнала об организации "Франківськ, який треба берегти". Ей очень понравилась эта инициатива, поэтому она решила объединить единомышленников и создать такую же "дверную" организацию в Харькове. Так мы и нашли друг друга.



Фото: Команда волонтеров "Дверики Харьків" (предоставлено РБК-Украина)

Сейчас наша команда состоит из семи человек. Это люди, которые готовы тратить свое свободное время вне основной работы ради защиты архитектурного наследия. Большинство людей из нашей команды – это архитекторы. Вика, как я уже отмечала ранее – преподавательница и историк, Игорь – историк.

"Сейчас все деформировано войной и потребностями военного времени"

Война – это война, она изменила все. О реставрации дверей в Харькове мы теперь говорим только в будущем, потому что город до сих пор находится в опасности и актуальная задача сейчас – помощь военным.

Мы постоянно проводим сборы: у нас есть хоть и небольшая, но крепкая аудитория неравнодушных харьковчан и не только харьковчан, которые всегда помогают. На сегодняшний день в сумме мы собрали около 250000 грн.

Фото: Двери "до" и "после" восстановления (коллаж РБК-Украина)

Команду разнесло по Украине и по миру, коммуницировать стало сложнее, делать что-то стало тяжело. Но за войну мы сделали много ивентов: продлили нашу дверно-художественную коллабу (ДХК). Это такой формат, в котором мы привлекаем художников создавать открытки с их рефлексией на тему дверей и сохранения истории. Нам удалось провести выставку с артами ДХК 2.0 в Ивано-Франковске, Киеве и Львове.

Также у меня отдельно есть крутой проект-выставка "ПРО ХаРКІВ" с фотографиями Харькова от наших друзей "Поштівка Харків" и крутыми лекциями от харьковчан, которые из-за войны переехали во Львов. Это очень разносторонние лекции, они покрывают разные слои культуры: от куратороа литературного музея и организатора театра новой формации до сникерхедов и создателей медиа о хип-хоп культуре.

Также мы проводили киновечер, где собирали на дрон, было 4 лекции о dveryki. И была прогулка с нашей координатором по улицам Львова. Все сейчас немного деформировано войной и потребностями военного времени.

Фото: Сувениры с изображением аутентичных дверей с фотографиями "Почтовка Харьков" (предоставлено РБК-Украина)

Также сейчас реставрируется наша презентационная дверь, которую мы спасли от "объятий" буржуйки в октябре 2021 года. Это будет выставочная дверь, которая будет показывать, что такое реставрация вживую. Одна створка будет отреставрирована, а другая останется, какой и была. Это наглядно покажет результат и важность реставрации ворот.

Планов и желаний очень много. Последние две недели мы ведем переговоры с городом, чтобы защитить те исторические здания, которые пострадали при обстрелах, окна и двери которых временно не закрыли. Также мы продолжаем рассказывать о дверях из архива и работаем над разными коллаборациями с художниками, другими организациями для поддержки друг друга.

Фото: Сейчас реставрируется дверь, которую команда спасла от "объятий" буржуйки в октябре 2021 года (предоставлено РБК-Украина)

Город, где хочется жить. Каким будет Харьков после войны

Харьков – это родной город, это дом. В нем – как в доме родителей: ты все знаешь, все родное. Это город, где хочется жить, потому что он стал частью твоей жизни, как друг, как брат.

Харьковчане обожают свой город, для многих покинуть его было большой личной трагедией. Поэтому Харьков после войны – это город невероятного счастья, слез радости.

Это для тех, для кого он родной. Но сто процентов много новых людей приедет в Харьков знакомиться, потому что харьковчане сейчас повсюду, и они постоянно говорят знакомым о своем о городе. Это крутые люди и амбассадоры Харькова в Украине и за рубежом. Конечно, Харьков не будет, таким каким был. Но мы надеемся и будем делать все, чтобы он становился еще лучше.

В украинской глубинке также скрывается множество малоизвестных, но очень интересных локаций. В частности, в Полтавской области восстанавливают школы в стиле украинского модерна.

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