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Франция и Германия раздадут 60 тыс бесплатных билетов на поезда: кто сможет получить

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Вторник 13 июня 2023 18:02
Франция и Германия раздадут 60 тыс бесплатных билетов на поезда: кто сможет получить Фото: Поезд в Берлине (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Бесплатные "билеты дружбы" получат 60 тысяч молодых людей в возрасте 17-27 лет во Франции и Германии. Акция была посвящена 60-летию Елисейского договора между странами.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

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Германия и Франция объявили, что раздадут 60 000 билетов на поезда – по половине в каждой стране.

Министры транспорта Германии и Франции Фолькер Виссинг и Клемент Боне заявили, что проект направлен как на развитие франко-германского сотрудничества и дружбы, так и на содействие экологическому сознанию среди путешествующей молодежи.

В рамках новой программы молодым людям во Франции и Германии в возрасте от 17 до 27 лет будут раздавать 60 000 абонементов по принципу first-come, first-served ("кто первым пришел, тот получил").

В Германии распространение билетов началось в понедельник, 12 июня. Оно будет продолжаться, пока билеты будут в наличии.

Франция и Германия раздадут 60 тыс бесплатных билетов на поезда: кто сможет получитьФото: Воспользоваться билетами сможет молодежь во Франции и Германии (unsplash.com)

Билеты действительны в течение одного месяца и могут быть использованы для нескольких поездок. Но один день путешествия нужно использовать для пересечения франко-германской границы, а другой – для возвращения назад.

Билеты сроком на месяц можно использовать для путешествий поездами дальнего и местного сообщения в течение семи дней на выбор пользователя с обеих сторон границы. Они будут действительны для использования с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

Однако билеты не будут полностью бесплатными. Проездной не будет включать небольшую плату за бронирование места в скоростном трансграничном поезде, обязательную во Франции.

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Почему Германия и Франция раздают бесплатные билеты

Акцию придумали по случаю 60-летия Елисейского договора о дружбе между Францией и Германией после Первой и Второй мировых войн. Подписанный канцлером Германии Конрадом Аденауэром и президентом Франции Шарлем де Голлем 22 января 1963 договор вступил в силу 2 июля 1963 года.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг назвал эту акцию "прекрасной возможностью для молодежи отпраздновать 60-ю годовщину Елисейского договора".

Франция и Германия раздадут 60 тыс бесплатных билетов на поезда: кто сможет получитьФото: Елисейский договор о дружбе между Францией и ФРГ был подписан президентом Шарлем де Голлем и канцлером Конрадом Аденауэром в 1963 году (wikipedia.org)

"Текущие события в Европе показывают, насколько важен взаимный обмен для дальнейшего выживания мирной и демократической Европы", – сказал Виссинг.

Его французский коллега подчеркнул, что это еще и стимул для молодежи чаще путешествовать на более экологичных поездах вместо самолетов.

Сейчас Франция работает над введением билета с фиксированной ставкой по образцу немецкого билета за 49 евро, который начал действовать и уже получил популярность у путешественников.

Напомним, проездной в Германии за 49 евро дает право на поездки по всей стране.

Также проезд в автобусах большинства районов Англии будет стоить не больше 2 фунтов (2,26 евро) по меньшей мере до конца июня этого года.

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