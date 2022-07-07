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"Європу ми дуже переоцінили". Українка поділилася спостереженнями про життя в Бельгії

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Четвер 07 липня 2022 12:30
"Європу ми дуже переоцінили". Українка поділилася спостереженнями про життя в Бельгії Фото: Архітектура в Бельгії (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Харків'янка Ольга Швайка назвала речі, які варто перейняти українцям

Українці, які опинилися в Європі через війну і побачили життя місцевих людей з нетуристичного ракурсу, починають більше цінувати уклад життя в Україні.

Тим часом, біженці також спостерігають кращі сторони країни, що прихистила, і діляться позитивним досвідом.

Які плюси життя в Бельгії варто перейняти українцям після перемоги, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на пост у Facebook Ольги Швайки.

Чотири "плюси" Бельгії, які варто перейняти українцям

Мешканка Харкова Ольга Швайка з початком війни вивезла дітей до Європи. Через 4 місяці проживання за кордоном вона ділиться своїми спостереженнями.

"Перебуваючи в Бельгії, я постійно ловлю себе на думці, що до війни у нас все було краще, ніж тут. Чесно, Європа була дуже переоцінена нами. Я вірю, що Україна переможе і стане ще кращою", - написала вона.

&quot;Європу ми дуже переоцінили&quot;. Українка поділилася спостереженнями про життя в БельгіїФото: Площа в Брюсселі (pixabay.com)

Вона перераховує моменти з життєвого укладу бельгійців, які б хотіла, щоби прижилися і в Україні.

1. Сортування сміття

У жителів Бельгії та їхніх дітей сортувати свій сміття на три пакети - це норма:

  • харчовий
  • пластик
  • папір

"Скло виноситься до спеціальних контейнерів на вулиці. І це прекрасно, враховуючи екологічний аспект питання сміття. Вивозять пластик тільки по понеділках, папір по четвергах, харчові відходи двічі на тиждень", - розповідає українка.

2. Плата за скляну тару

При покупці пляшки пива в чек додають 10 центів. Тим, хто не хоче здавати тару потім, гроші не повернуться.

"Хочеш - викидай. Але ти можеш зібрати тару і повернути її в магазин, а вони повернуть тобі гроші. Ну, це знову-таки прекрасно, з думкою про майбутнє планети", - поділилася Ольга.

3. Традиція дарувати зайві речі

У Бульгії дуже розвинена культура "донатити" речі, які вже не потрібні.

"Пам'ятаю, як в Харкові колега дивувалася, коли я фотографувала всі зайві речі і виставляла їх в групу для того, щоб віддати в подарунок тому, кому вони потрібні. Вона говорила: "І тобі не лінь це робити? Мені краще викинути в сміття", - згадує харків'янка.

&quot;Європу ми дуже переоцінили&quot;. Українка поділилася спостереженнями про життя в БельгіїФото: Мікрохвильова піч у подарунок на вулиці (facebook.com/Ольга Швайка)

А бельгійці речі не викидають, а виставляють біля свого будинку з оголошенням, що якщо комусь потрібно, можна це взяти в дар.

"І це чудово, враховуючи екологічну проблему планети. Ось наприклад, вчора йшла по вулиці і натрапила на чудову мікрохвильовку SHARP. Мені вона не потрібна, але скинула геолокацію кільком українським біженцям, і за нею прибігли через 20 хвилин", - пише вона.

4. Річний абонемент у 200 музеїв і виставок за 12 євро

Музеї в Бельгії - це дорого, особливо для сімей. Найдешевші квитки починаються від 10 євро.

"Але я дізналася про програму "Доступні музеї для всіх", за якою можна придбати річний абонемент на безлімітні відвідування понад 200 музеїв і виставок Бельгії за 56 євро. А коли покопати глибше, виявилося, що придбати його можна взагалі за 12 євро на рік", - захоплюється Ольга Швайка.

Люди, які не можуть собі це дозволити, задовольняють свій культурний голод, відвідуючи музеї та виставки, маючи такий абонемент.

&quot;Європу ми дуже переоцінили&quot;. Українка поділилася спостереженнями про життя в БельгіїФото: Для відвідування музеїв і виставок діє річний абонемент (pixabay.com)

"Якщо ви або ваші знайомі перебуваєте у Бельгії, нехай звертаються: я розповім, як отримати ці "золоті абонементи", тому що шлях до їх отримання дуже тернистий і незрозумілий. Але я впоралася (правда за допомогою декількох бельгійців), тому що інформація не дуже доступна. Коли я отримувала свої картки, працівники закладу були здивовані і запитували звідки дізналася про цю схему", - пропонує допомогу співвітчизникам українка.

Такий підхід до відвідування музеїв важливий, тому що доступна культура - це духовний розвиток нації, підводить підсумок вона.

Нагадаємо, ми писали, які країни залишили пільги на проїзд українцям.

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