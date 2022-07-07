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"Европу мы очень переоценили". Украинка поделилась наблюдениями о жизни в Бельгии

Новина українською →
Четверг 07 июля 2022 12:30
"Европу мы очень переоценили". Украинка поделилась наблюдениями о жизни в Бельгии Фото: Архитектура в Бельгии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Харьковчанка Ольга Швайка назвала вещи, которые стоит перенять украинцам

Украинцы, которые оказались в Европе из-за войны и увидели жизнь местных людей с нетуристического ракурса, начинают больше ценить уклад жизни в Украине.

Между тем, беженцы также наблюдают лучшие стороны приютившей страны и делятся позитивным опытом.

Какие плюсы жизни в Бельгии стоит перенять украинцам после победы, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на пост в Facebook Ольги Швайки.

Четыре "плюса" Бельгии, которые стоит перенять украинцам

Жительница Харькова Ольга Швайка с началом войны вывезла детей в Европу. Спустя 4 месяца проживания за границей она делится своими наблюденими.

"Находясь в Бельгии, я постоянно ловлю себя на мысли, что до войны у нас все было лучше, чем здесь. Честно, Европа была очень переоценена нами. Я верю, что Украина победит и станет еще лучше", - написала она.

&quot;Европу мы очень переоценили&quot;. Украинка поделилась наблюдениями о жизни в БельгииФото: Площадь в Брюсселе (pixabay.com)

Она перечисляет моменты из жизненного уклада бельгийцев, которые бы хотела, чтобы прижились и в Украине.

1. Сортировка мусора

У жителей Бельгии и их детей сортировать свой мусора на три пакета – это норма:

  • пищевой
  • пластик
  • бумага

"Стекло выносится к специальным контейнерам на улице. И это прекрасно, учитывая экологический аспект вопроса мусора. Вывозят пластик только по понедельникам, бумагу по четвергам, пищевые отходы дважды в неделю", - рассказывает украинка.

2. Плата за стеклянную тару

При покупке бутылки пива в чек добавляют 10 центов. Тем, кто не хочет здавать тару потом, деньги не вернутся.

"Хочешь – выбрасывай. Но ты можешь собрать тару и вернуть ее в магазин, а они вернут тебе деньги. Ну, это опять-таки прекрасно, с мыслью о будущем планеты", - поделилась Ольга.

3. Традиция дарить лишние вещи

В Бульгии очень развитая культура "донатить" вещи, которые уже не нужны.

"Помню, как в Харькове коллега удивлялась, когда я фотографировала все лишние вещи и выставляла их в группу для того, чтобы отдать в подарок тому, кому они нужны. Она говорила: "И тебе не лень это делать? Мне лучше выбросить в мусор", - вспоминает харьковчанка.

&quot;Европу мы очень переоценили&quot;. Украинка поделилась наблюдениями о жизни в БельгииФото: Микроволновая печь в подарок на улице (facebook.com/Ольга Швайка)

А бельгийцы вещи не выбрасывают, а выставляют возле своего дома с объявлением, что если кому-то нужно, можно это взять в дар.

"И это замечательно, учитывая экологическую проблему планеты. Вот например, вчера шла по улице и наткнулась на замечательную микроволновку SHARP. Мне она не нужна, но сбросила геолокацию нескольким украинским беженцам, и за ней прибежали через 20 минут", - пишет она.

4. Годовой абонемент в 200 музеев и выставок за 12 евро

Музеи в Бельгии – это дорого, особенно для семей. Самые дешевые билеты начинаются от 10 евро.

"Но я узнала о программе "Доступные музеи для всех", по которой можно приобрести годовой абонемент на безлимитные посещения более 200 музеев и выставок Бельгии за 56 евро. А когда покопать глубже, оказалось, что приобрести его можно вообще за 12 евро в год", - восхищается Ольга Швайка.

Люди, которые не могут себе это позволить, удовлетворяют свой культурный голод, посещая музеи и выставки, имея такой абонемент.

&quot;Европу мы очень переоценили&quot;. Украинка поделилась наблюдениями о жизни в БельгииФото: Для посещения музеев и выставок действует годовой абонемент (pixabay.com)

"Если вы или ваши знакомые находитесь Бельгии, пусть обращаются: я расскажу, как получить эти "золотые абонементы", потому что путь к их получению очень тернист и непонятен. Но я справилась (правда с помощью нескольких бельгийцев), потому что информация не очень доступна. Когда я получала свои карточки, работники заведения были удивлены и спрашивали откуда узнала об этой схеме", - предлагает помощь соотечественникам украинка.

Такой подход к посещению музеев важен, потому что доступная культура- это духовное развитие нации, подводит итог она.

Напомним, мы писали, какие страны оставили льготы на проезд украинцам.

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