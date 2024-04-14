Экстремальные впечатления. Интересные отели мира, до которых добираются с приключениями

Путешествия для многих людей – это приключение, в котором экстрим только добавляет ярких впечатлений. Согласно исследованию Travel Predictions 2024, более 50% путешественников стремятся познать неизвестное.

В мире есть несколько отелей, путь к которым уже достаточно захватывающее приключение, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на euronews.travel.

Два часа сплава к эко-домику в тропиках

Туризм Коста-Рики переживает стремительное развитие – в 2024 году страна ожидает рекордное количества туристов.

Путешественникам, желающим получить яркие впечатления сразу по прибытии в Коста-Рику, следует выбрать поселение в отмеченном наградами Rios Lodge.

Это эко-жилье на реке Пакуаре, куда добираться – уже приключение. Двухчасовое путешествие к дому проходит через тропический лес на надувных плотах.

Фото: Комната в верхушках деревьев (facebook.com/natureobservatorio)

Комната в верхушках тропического леса

Nature Observatorio – еще один эко-домик в Коста-Рике для людей, ищущих уединение.

Домик на дереве висит в кроне тропического леса в заповеднике дикой природы Мансанильо. Его разместили на высоте более 24 м.

Чтобы добраться до жилья, гости идут через тропический лес примерно 15 минут, прежде чем гид закрепит их в альпинистском поясе.

Посетители поднимаются в свой домик с помощью системы блоков. Такое же снаряжение облегчает их спуск в конце пребывания.

Подводная комната в отеле Танзании

Подводная комната курорта Manta на острове Пемба в Танзании привлекла внимание всего мира после появления в TikTok. Гости, забронировавшие подводное жилье, должны плыть, чтобы добраться до него.

Курорт Manta сотрудничает с Blue Nature Alliance по созданию морской заповедной зоны Кванини. Это зона, где запрещена охота, рыбалка и бурение, чтобы сохраненить морскую жизнь.

Фото: Подводная комната в отеле Manta (themantaresort.com)

Велосипед к месту отдыха в Австралии

В Six Foot Track Eco Lodge в Новом Южном Уэльсе в Австралии гости ночуют в домиках и приватном кемпинге близ Катумбы. Это примерно в 160 км от Сиднея.

До дома можно добраться несколькими путями, в том числе горным велосипедом от Кладбища Мегалонг. Кроме того, гости могут прибыть по 8, 16 или 27-километровой пешеходной тропе.

3-дневное путешествие в отель в Непале

Путешествие в Everest View в Непале – впечатляющий, хотя и изнурительный трехдневный поход, который начинается в Лукле и проходит через села шерпов, лес и подвесные мосты.

Первый этап ведет к Пхакдингу, следующий – подъем к Намче-Базар, а последний отрезок проходит через национальный парк Сагарматха, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этот поход предлагает возможность ощутить мистическую красоту Гималаев и открывает туристам древнюю культуру шерпов.

Фото: Отель в Непале (hoteleverestview.com)

Дорога в гостиницу в Альпах – на зубчатой железной дороге

Отель Pilatus в Кульме на высоте 2132 м над уровнем моря предлагает гостям ослепительный и удивительный вид на Швейцарские Альпы.

Фото: Отель на высоте 2000 м над уровнем моря в Альпах (booking.com)

На вершину можно добраться с помощью канатной дороги. С мая по ноябрь отель предлагает возможность подняться на самой крутой в мире зубчатой железной дороге.

Напомним, мы рассказывали обо всех странах, где туристы должны платить налог за отдых.

Также мы писали, что путешествия за границей для украинцев стали дешевле. Это связано с сотрудничеством украинских и европейских туроператоров.