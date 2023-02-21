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Борт номер один. На чем президент США прилетел к границе с Украиной

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Вторник 21 февраля 2023 12:23
Борт номер один. На чем президент США прилетел к границе с Украиной Фото: Самолет президентов США (The White House)
Автор: Ольга Маджумдар

Визит президента США Джозефа Байдена в Украину 20 февраля не анонсировался, но уже известно, какими видами транспорта он пользовался.

В границу с Украиной глава Белого дома прилетел на специальном самолете, который называют Air Force One – "борт номер один", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Президентский Air Force One – самолет с дозаправкой в воздухе

На днях в аэропорту Варшавы анонсировали спецмеры из-за прилета президента США.

Специальные самолеты, перевозящие президентов США, называют "борт номер один". Сейчас это авиалайнеры VC-25A с бортовыми номерами 28 000 и 29 000.

Оба Air Force One созданы на базе пассажирских самолетов Boeing 747-200B. Их заказал президент Рональд Рейган. Использовать в качестве президентского транспорта самолеты начали в 1990 году при президенте Джордже Буше- старшем. Полетать на них успели Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп.

Борт номер один. На чем президент США прилетел к границе с УкраинойФото: Прибытие президента США в Варшаву (gettyimages.com)

Голубовато-синюю ливрею президентских VC-25A разработал мастер промышленного дизайна Раймонд Лоуи с участием супругов Кеннеди в 1960-е годы.

По данным Белого дома, VC-25A не имеют ограничений по дальности полета. При необходимости самолеты дозаправляются в воздухе. Эти авиалайнеры могут выполнять функции передвижных командных пунктов. Они также защищены от электромагнитного импульса и могут продолжить полет даже в случае ядерного взрыва.

В салоне VC-25A – помещения на трех этажах площадью 370 кв. м. Там есть офис президента, комнаты для переговоров, для отдыха, кухня, медицинский кабинет, который можно превратить в операционную.

Фото: Интерьер на борту президентского самолета (The White House)

Из Польши президент США приехал на поезде "Укрзализныци"

"Укрзализныця" продолжила выполнять роль "дипломатического транспорта" для мировых лидеров, ведь из-за закрытого неба Украины осуществлять авиарейсы невозможно.

"Безопасно доставили Президента США Джозефа Байдена в Киев и обратно. Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One – для лидеров, имеющих смелость бороться со злом", – написали на странице "Укрзализныци" в Telegram.

Президент США оставил автограф на буклете украинского перевозчика.

Напомним, мы писали, как доехать в Варшаву и Перемышль по железной дороге в феврале.

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