Две вещи. Что больше всего нравится украинским беженцам в Польше

Польша приняла более 1,5 млн украинцев, которые в 2022 году искали убежище из-за войны. Большинство этих людей попали в страну впервые.

Что больше удивило украинских беженцев в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

В Польше удобный транспорт и чистые туалеты

Украинцы в Польше почти не видят культурных или социальных отличий с поляками. Только 20% беженцев удивляются особенностям страны. Нашим гражданам больше нравится уважение и толерантность поляков, а также транспорт и чистые туалеты.

Одна из беженок, которая пользуется инвалидной коляской, рассказала, что в Польше она почувствовала безбарьерность. Остальные беженцы рассказывали, что им ни разу не пришлось встретиться с коррупцией и вымогательством денег.

Фото: Украинкам нравится отсутствие коррупции в Польше (gettyimages.com)

Одна из украинок Татьяна Милова обратила внимание на чистые туалеты и удобный общественный транспорт.

"Две вещи в Польше дали мне понять, что такое уважение к человеческому достоинству: общественный транспорт и общественные туалеты, чистые и приятно пахнущие. В моем городе владелец автобусов убрал почти все сиденья, чтобы перевезти как можно больше людей и увеличить доход. В Польше же можно путешествовать в гораздо лучших условиях по аналогичной цене", – пояснила она.

В Украине лучше медицина и услуги в индустрии красоты

Значительная часть украинок в Польше поняли, что жизнь в Европе подразумевает удобную городскую инфраструктуру, прозрачную логистику, много зеленых зон, отсутствие хаотической застройки.

"Это учет интересов пешеходов, удобный общественный транспорт, прозрачность получения административных услуг, доступность общественных мест для людей с ограниченными возможностями, отсутствие коррупции, правоохранительная деятельность и равенство", – пишет автор статьи.

Фото: Пассажиры в Перемышле (gettyimages.com)

Впрочем, у Украины есть собственные преимущества, обратили внимание украинские беженцы. Одна из таких – качество медицинских услуг в Украине выше. Плюс также их доступность, ведь в Украине нет таких больших очередей к врачам-специалистам, а отношение медицинских работников лучше, чем в Польше.

А у частного врача консультация в Украине более дешевая и качественная, чем в Польше. Украинкам также не хватает высокого уровня услуг в индустрии красоты, к которой они привыкли дома.

Напомним, мы писали о полном перечне изменений в правилах для украинцев в Польше.