Разрешение и штрафы. В Турции ужесточают правила аренды жилья для туристов

В Турции меняют правила аренды жилья для туристов. Владельцы квартир и домов должны получить специальное разрешение, чтобы сдавать их отдыхающим.

Закон вступает в силу 1 января 2024 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на turizmgazetesi.com.

Теперь краткосрочная аренда жилья может осуществляться только через туристические агентства группы А. С 1 января те, кто сдает недвижимость туристам, должны будут в течение месяца обратиться в Министерство туризма для получения разрешения. Заявка может быть одобрена в течение трех месяцев.

Те владельцы жилья, чьи заявки не приняты, не смогут работать, но права пользователей этих помещений будут оставаться до конца срока контракта.

Целью нового закона является борьба с нелегальной сдачей в аренду домов. По данным Министерства культуры и туризма, количество таких незарегистрированных объектов, которые сдаются в аренду, достигает 80 тысяч. Большинство из них находятся в Мугле, Анталии и Денизли. К слову, в последнее время россияне активно скупали недвижимость в туристических регионах Турции. До войны интересовались квартирами на турецких курортах и украинцы.

На входе в дом, который получит разрешение от министерства, должна быть вывешена специальная табличка. Кроме того, домовладельцы, желающие предоставлять свои дома в краткосрочную аренду туристам (до 100 дней), должны будут получить согласие от всех своих соседей.

За несоблюдение этих правил владельцев будут штрафовать на 100 тысяч лир (3000 евро).

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