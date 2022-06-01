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Дорожче, ніж до війни. Експерт пояснив підвищення цін на відпочинок в Карпатах влітку

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Середа 01 червня 2022 14:35
Дорожче, ніж до війни. Експерт пояснив підвищення цін на відпочинок в Карпатах влітку Фото: Один з готелів курорту Буковель, Карпати (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Через дефіцит палива і подорожчання продуктів відпочинок в регіоні обійдеться дорожче

Ціни на відпочинок в готелях Карпат влітку зростуть. Подорожчання буде приблизно на рівні 30% від торішньої ціни.

Таку думку висловив в коментарі РБК-Україна голова Спілки підприємців Драгобрату Юрій Сикун.

Згідно з прогнозом експерта, вартість відпочинку в готелях регіону Карпат зросте приблизно на 30-50%. Насамперед подорожчання торкнеться харчування: ціни на продукти зросли на 70%.

Також зросло в ціні й паливо. Незабаром через зростання цін на бензин подорожчає м'ясо, вважає він. Зростає в ціні також електроенергія і дрова, за допомогою яких гріють воду.

"У нас ціна проживання становить 500 гривень з людини і дворазове харчування - 300 гривень. Тобто номер на двох обійдеться у 1600 гривень на добу. Минулого року влітку вартість була 1200 гривень (взимку ціни вищі). Ціни вже зросли на 30%. Думаю, це мінімум, на скільки інші готелі будуть піднімати ціни, тому що інакше "не витягнуть" – це й так межа рентабельності", — описує він поточну ситуацію з цінами.

Дорожче, ніж до війни. Експерт пояснив підвищення цін на відпочинок в Карпатах влітку

Фото: Через підвищення цін на продукти й паливо зросте середній чек за добовий відпочинок в Карпатах (booking.com)

Втім, в інших готелях Карпат можна знайти й нижчі ціни, але при цьому невідомо, який там сервіс, каже фахівець. Наприклад, готель "Оселя" на літо пропонує проживання з 2-разовим харчуванням за 450 гривень з людини. Це практично торішня ціна.

Також він зазначає, що зараз в регіоні спостерігається гострий дефіцит палива.

"На Закарпатті навіть палива зараз ніде купити - місцеві перевізники їздять в Івано-Франківськ або ще кудись заправлятися. Відповідно, скільки коштуватимуть їхні послуги, навіть не можу спрогнозувати: ціни можуть бути космічні (минулого року за трансфер брали від 150 гривень з людини – ред.)", — зауважує Юрій Сікун.

Однак місця на сусідніх курортах також є. Наприклад, продовжує приймати гостей низькогірний бальнеологічний курорт Кваси.

Тим часом стало відомо, що в Україні влітку частково запрацюють дитячі табори.

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