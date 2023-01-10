Помощь беженцам. Как получить в Германии залог на аренду жилья

Украинские беженцы в Германии получают существенную социальную поддержку, которая включает и оплату отдельного жилья. Однако при аренде квартиры украинцам часто не хватает суммы залога.

Как беженцам получить деньги на депозит перед заселением, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Telegram-канал "Германия/Украина/Беженцы".

В Германии при аренде жилья нужно внести кауцион в качестве страховки возможных убытков арендодателя – сразу после подписания договора. Залог за жилье обычно составляет 2-3 суммы ежемесячной оплаты за аренду.

После того, как срок действия договора закончится, арендодатель возвращает эти деньги. Если жильцы нанесли ущерб имуществу или не оплатили счет за электроэнергию, то эти средства будут вычтены из залога, и хозяин жилья вернет только часть кауциона.

Отмечается, что украинские беженцы уже столкнулись с тем, что им необходимо внести депозит, но у многих такой суммы нет. В таких случаях можно попросить кауцион от Джобцентра. Следует учитывать, что потом эту сумму будут высчитывать частями из пособия по безработице.

Фото: Джобцентр у Німеччині (gettyimages.com)

Для того, чтобы получить деньги на кауцион, следует обратиться в Джобцентр с заявлением. Строгой формы для такого письма нет: оно может быть написано от руки или распечатано, но нужно подписать. В заявлении необходимо указать:

свой регистрационный номер в Джобцентре;

телефон, адрес электронной почты и дату;

необходимую суму кауциона;

адрес арендуемой квартиры.

В заявлении необходимо указать сумму ежемесячных отчислений из пособия на погашение "кредита" (10%). Заявление стоит подать в центр занятости до того, как буде подписан договор на аренду.

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